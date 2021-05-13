公假避开商场 公众改踏青 铁道走廊涌现人潮

本地社区病例近期增加，一些公众选择避开购物商场，和亲朋好友结伴一起到户外运动。防疫措施收紧的首个公共假日，铁道走廊今早（5月13日）吸引了许多民众前去踏青，不少受访者对人潮感到意外。

记者今早走访铁道走廊（Rail Corridor）观察发现，不少公众趁着开斋节假期，带着一家大小一起外出郊游。武吉知马上段桁架桥（Truss Bridge）的热门“打卡景点”也吸引大批人驻足拍照留念。不过大多数人都有保持安全距离。

访客张奕智（51岁，私召车司机）和家人一起到铁道走廊运动，一共走了约４公里的路程。因近期社区病例有增加的趋势，张奕智选择避开购物商场等人流较高的室内场所，但没想到在户外运动的人潮也不少。

“我们刚才在走的时候，前前后后都是人，可是因为是在户外，而且大家也有戴着口罩、保持距离，所以不会觉得很担心。”

罗得良（55岁，旅行社经理）和妻子一起带着来自日本的同事到铁道走廊逛逛，探索本地的不同景点。

“对于最近的社区病例当然会感到担心，可是不知道接下来还会出现什么变化，所以趁现在情况还稳定，想说来这里看看。”

裕廊东居民古红云（61岁，会计）和三名邻居一起到铁道走廊踏青，四人经常会在周末一起外出运动、培养感情。以往，她们会和更多朋友一起到户外走走，但因防疫措施收紧，聚会限制五人以内，今早只有四人一起外出。

“这是我们第一次来，其实没有预料到会有这么多人。不过，我们不会在这里待太久，也都有做好安全措施，没什么好怕。”

当局出动无人机 监督人潮情况

国家公园局出动无人机，以更好地监督铁道走廊等户外场所及公园的人潮情况。

据不愿具名的公园局人员透露，铁道走廊沿途共有两名工作人员，负责每半个小时飞行一次无人机，以观察人潮，确保没有出现过于拥挤的情况。

这名工作人员说，从去年开始，当局便开始派遣人员到公园飞行无人机，以探测人流的情况。

据记者观察，在铁道走廊人流较高的桁架桥处，也有约五名公园局人员和保安人员在场，确保民众严格遵守安全措施，如无时无刻都戴好口罩、不同群组的民众之间必须保持安全距离等。

看到有人因天气热而拉下口罩时，也会提醒他们戴好口罩。

完整报道，请翻阅2021年5月13日《联合晚报》。

