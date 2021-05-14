我国新增24起社区病例 去年7月以来单日最多

我国昨天（5月13日）新增34起冠病病例，其中24起来自社区，这是自去年7月以来新增社区病例最多的一天。樟宜机场感染群扩大至46起病例，超过陈笃生医院感染群的44起，成为目前本地最大的活跃感染群。

社区病例中包括杨厝港小学的一名七岁菲律宾籍学生，他与早前确诊的盛港综合医院手术室男护士同住。杨厝港小学今日至下星期二将进行居家学习。

樟宜机场增19病例成最大感染群

根据卫生部文告，樟宜机场感染群昨天激增19起病例，其中八人初步确诊感染源自印度的B1617变种毒株，有待进一步检测。19起病例当中有八人在第三搭客大厦（T3）工作，八人是早前确诊病例的家人、同屋住户和密切接触者，另有两人是早前到过T3的公众。文告未说明剩余一人与该感染群的联系。

其中，在T3工作的包括四名受雇于Ramky Cleantech Services的清洁工及主管，当中两名分别是49岁和33岁的男子在隔离期间出现症状，但都没有通报。这两人与另一名77岁女同事初步确诊感染变种病毒。另一名确诊清洁工是一名80岁老妇。

其他初步确诊感染变种病毒的包括一名受聘于莱佛士医疗的57岁保健助理。他在接受定期轮流检测当天出现症状却未通报，检测结果出炉后确诊。

另有一名在勿洛水池路第744座组屋的麦当劳工作的52岁女子则与早前确诊病例有过密切接触，她出现症状后并未求医，隔离期间接受检测后确诊。

其余三名初步确诊感染B1617变种毒株的包括一名曾到访T3的44岁GoJek私召车司机，一名与早前确诊病例同住、在SBY Frozen Food Supply担任行政人员的58岁女子，以及一名20岁淡马锡理工学院男生。这名学生自本月7日起居家学习。

卫生部前晚宣布，曾在本月3日及之后到过T3的公众将可免费接受冠病检测。卫生部昨天表示，经过进一步流行病学调查，曾于本月1日和2日到过T3的公众也可接受检测，当局会陆续通过短信告知这些公众预约详情。

适逢开斋佳节，主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高昨天在面簿贴文说，无关联病例持续增加，感染群也有所扩大，疫情格外令人担忧。他吁请人们重新考虑佳节安排，尽量待在家中。