开斋节送暖 客工自行领取餐食减少接触

疫情当下的开斋节也不忘传递温暖，客工关怀联盟今年首次通过免接触方式，向居住在30所工厂改建宿舍的约2600名客工分发餐食和缠腰布。

社区病例卷土重来，各项防疫措施收紧，希望工程联盟（Hope Initiative Alliance）旗下的客工关怀联盟（Alliance of Guest Workers Outreach，简称AGWO）与人力部携手计划，自5月初开始进行免接触分发活动，在安全的情况下为客工送上节日祝福。