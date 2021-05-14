开斋节送暖 客工自行领取餐食减少接触

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷

摄影 /
龙国雄

发布 / 2021年5月14日 5:00 AM

客工关怀联盟今年举办的开斋节分发活动有别于往年，首次通过免接触方式，让义工在指定地点放置餐点和礼物。客工可自行领取，以减少人与人之前的接触。（龙国雄摄）
客工关怀联盟今年举办的开斋节分发活动有别于往年，首次通过免接触方式，让义工在指定地点放置餐点和礼物。客工可自行领取，以减少人与人之前的接触。（龙国雄摄）

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疫情当下的开斋节也不忘传递温暖，客工关怀联盟今年首次通过免接触方式，向居住在30所工厂改建宿舍的约2600名客工分发餐食和缠腰布。

社区病例卷土重来，各项防疫措施收紧，希望工程联盟（Hope Initiative Alliance）旗下的客工关怀联盟（Alliance of Guest Workers Outreach，简称AGWO）与人力部携手计划，自5月初开始进行免接触分发活动，在安全的情况下为客工送上节日祝福。

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