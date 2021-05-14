开斋节送暖 客工自行领取餐食减少接触 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 龙国雄 发布 / 2021年5月14日 5:00 AM 客工关怀联盟今年举办的开斋节分发活动有别于往年，首次通过免接触方式，让义工在指定地点放置餐点和礼物。客工可自行领取，以减少人与人之前的接触。（龙国雄摄） 字体大小: 小 中 大 疫情当下的开斋节也不忘传递温暖，客工关怀联盟今年首次通过免接触方式，向居住在30所工厂改建宿舍的约2600名客工分发餐食和缠腰布。社区病例卷土重来，各项防疫措施收紧，希望工程联盟（Hope Initiative Alliance）旗下的客工关怀联盟（Alliance of Guest Workers Outreach，简称AGWO）与人力部携手计划，自5月初开始进行免接触分发活动，在安全的情况下为客工送上节日祝福。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 客工关怀联盟 开斋节 疑瞪眼起纠纷 3女当街打架 如何送亲人最后一程？