与亲友同庆开斋节 印尼女佣：户外小聚用餐较安全

虽然对近日社区病例增加感到担心，但人在异乡，又恰逢一年一度的开斋节重要节日，许多印度尼西亚女佣昨天（5月13日）还是外出与朋友或亲人小聚。为安全起见，多数人都选择到户外空间聚餐。

巴耶利峇地铁站外人流多 等人来齐就移师他处

记者昨天走访几个外籍女佣喜欢前往的地点，包括每逢公共假日和星期天都会出现大批印尼帮佣人潮的巴耶利峇地铁站外、东海岸公园以及乌节路幸运商业中心。

早上9时，巴耶利峇广场、新邮政中心以及PLQ商场外已聚集了不少人，绝大多数都是印尼女佣。到了约10时更是人潮汹涌，有小部分人没有遵守五人一组的社交聚会限制。地铁站也出动工作人员驱散聚集在地铁站入口的人群，以免阻碍交通。几名安全距离大使也在场管控人流。

这是冠病疫情暴发以来的第二个开斋节，一些受访的印尼女佣指出，开斋节是大日子，所以即便社区病例增加，她们也想出门与同样身在异乡工作的亲人和朋友共度节日。受访者也反映，巴耶利峇地铁站外确实人比较多，但一些人只不过选择在这里碰面，然后才到人较少的其他地方一起过节。

2009年至2014年在本地工作过的哈雅蒂（Nur Hayati，36岁）去年底回到新加坡工作。她说：“社区病例增加令我感到害怕，而且这里人又多，等朋友来齐后，我们四人可能就改到其他较不拥挤的地方。”

中午时分的东海岸公园也人山人海，许多印尼女佣在海边野餐。虽然人数众多，但大部分人都有遵守五人一组的限制，并保持安全距离。

在本地工作14年的塔尔尼（Tarni，41岁）受访时说：“大部分印尼女佣开斋节都会放假，我的雇主当然有提醒我要小心，不要到人多的地方，所以我们才决定来海边。有时我们会到商场等，但以现在的情况，还是不去比较好。不过这里人也是蛮多的，让我有点担心。”

菲佣：因须限号入场 少去幸运商业中心

较受菲律宾籍女佣欢迎的幸运商业中心昨天则没有出现人潮。

菲律宾女佣伦尼（37岁）受访时透露，由于雇主全家都外出，所以让她放假，她才能到幸运商业中心和朋友吃午餐。

她说：“自从政府恢复每个星期天按身份证单双号限号入场的措施后，我就没有来过这里。因为我们一群也是女佣的朋友证件号码都不相同，无法一起入场，所以索性不来。今天是约了一些从事其他行业的朋友。”