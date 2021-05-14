幼乐园逾2500名低收入家庭孩童获营养礼包 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年5月14日 5:00 AM 职总创优企业合作社总裁谢健平（左二）和职总优儿学府总裁陈淑仪（左一）等代表将食品礼包赠送给受惠家庭。（职总优儿学府提供，摄于社交活动人数收紧前） 字体大小: 小 中 大 约2500名就读“幼乐园”的低收入家庭孩童与家人将获得营养食品礼包和食阁用餐卡，并有机会参加营养工作坊。职总优儿学府日前发文告指出，将为旗下幼乐园（My First Skool）的低收入家庭学生推出这项总值35万元的食品与营养计划。受惠家庭将定期获得食品礼包，礼包装有蔬果、平价自家品牌较健康食品、鱼肝油与维生素C软糖等。他们也会得到食阁Kopitiam卡，方便他们出外用餐推出时使用。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 职总优儿学府幼乐园 食品与营养计划 低收入家庭 疑瞪眼起纠纷 3女当街打架 如何送亲人最后一程？