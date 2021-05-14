幼乐园逾2500名低收入家庭孩童获营养礼包

约2500名就读“幼乐园”的低收入家庭孩童与家人将获得营养食品礼包和食阁用餐卡，并有机会参加营养工作坊。

职总优儿学府日前发文告指出，将为旗下幼乐园（My First Skool）的低收入家庭学生推出这项总值35万元的食品与营养计划。

受惠家庭将定期获得食品礼包，礼包装有蔬果、平价自家品牌较健康食品、鱼肝油与维生素C软糖等。他们也会得到食阁Kopitiam卡，方便他们出外用餐推出时使用。