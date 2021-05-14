学者：新报业媒体学院应协助记者 掌握制作数码新闻数据分析等技能

受访学者说，如何制作数码新闻、数据分析、数码说故事、用数码工具核实新闻和资料、资料视觉化、对网上讨论进行情感分析，以及社交媒体互动等都是记者需要学习的重要技能。

数码时代的新闻呈现和消化方式都有别于传统纸媒，受访学者认为，计划设立的新报业媒体学院应协助新闻工作者掌握制作数码新闻、数据分析，及了解社交媒体互动等能力，以满足受众需求。