学者：新报业媒体学院应协助记者 掌握制作数码新闻数据分析等技能 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 摄影 / 谢智扬 发布 / 2021年5月14日 5:00 AM 新报业媒体信托将设立新报业媒体学院，有系统地训练新手，提升现有工作人员的技能。受访学者认为，媒体学院应协助新闻工作者掌握制作数码新闻、数据分析，及了解社交媒体互动等能力，以应付数码时代的受众需求。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 受访学者说，如何制作数码新闻、数据分析、数码说故事、用数码工具核实新闻和资料、资料视觉化、对网上讨论进行情感分析，以及社交媒体互动等都是记者需要学习的重要技能。数码时代的新闻呈现和消化方式都有别于传统纸媒，受访学者认为，计划设立的新报业媒体学院应协助新闻工作者掌握制作数码新闻、数据分析，及了解社交媒体互动等能力，以满足受众需求。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 许文远 数码时代 媒体 新加坡管理大学 新加坡科技设计大学 报业控股 新报业媒体信托 疑瞪眼起纠纷 3女当街打架 如何送亲人最后一程？