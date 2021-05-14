陈笃生医院护士称预订酒店暂住被拒 酒店致歉

陈笃生医院护士在医院出现感染群后想预订酒店暂时与家人分开住，却称被酒店通过电邮拒绝，网上引起热议，酒店随后为此事致歉并表示从未有任何歧视。

前天（5月12日）是“国际护士节”，一名在陈笃生工作的护士却在社交媒体Instagram上讲述自己当天遭遇的不愉快经历。

这名护士上载酒店给予的电邮回复，指位于密陀路的Hotel G歧视医院职员。护士指出：“陈笃生医院职员所面对的歧视是非常真实的。我们被劝告尽量和家人分开居住，但当我们连酒店房都无法预订时，那该怎么办？”

据出示的电邮中写道：“根据之前的电话沟通，由于您目前在陈笃生医院工作，每天都要去上班，所以我们不会继续房间预定（程序），因为这样做恐怕会增加其他在酒店度宅假的房客所面对的风险。

电邮的收件人相信是通过Instagram即时动态分享了电邮截图，并添加了一些回应包括“我们遭到像现代麻风病人一样的对待之余，还为同一个回避我们的社区服务。”

事件引发热议，Hotel G经理回复《新明日报》时表示，发生这起孤立事件后，酒店对于顾客沟通上的不良处理诚心道歉，并已在前天联系对方澄清事件。酒店也表示欢迎所有顾客体验酒店，也从未有任何歧视。

酒店：已重新培训职员

Hotel G经理也表示，酒店职员给予错误的订房信息。

“酒店的职员们现在也正进行重新培训，避免日后再发生沟通上的误解。”

酒店极力感激医疗与前线人员以及广大社群在疫情下的努力。作为酒店，主要目标是给顾客提供优质服务。

有网友留言支持酒店，认为他们也有苦衷。其中一名男网友说：“不能怪这些酒店，他们也有生意与其他顾客的健康须要保护。若酒店在确诊病患曾到访过的名单内，他们接下来两周就不用做生意也须要支付额外的消毒服务。”

完整报道，请翻阅2021年5月14日的《新明日报》。