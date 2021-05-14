图强奸泰女游客又抢缅甸女手机 清洁工判12年预防性监禁

手握毛巾就有胆？酒店清洁工六小时内两度犯案，用手中的毛巾捂住受害人的嘴犯案。他早上跟踪泰国女游客回房，直说“要做爱”，失败逃离后，又在商场电梯内抢走缅甸女游客的手机。

《联合晚报》早前报道，2017年3月12日，来自泰国的27岁女游客买了咖啡，回返入住的乌节路希尔顿酒店时，被一名陌生男子跟踪到酒店房外，一把将她推进房内，企图强奸她。

现年56岁的伊萨，早前原本承认一项企图强奸罪及一项抢劫罪，却因对案情内容有异议，案件一度进入审讯。此案迂回曲折，审讯期间被告又决定认罪，控方也把原先的企图强奸罪改为严重非礼罪。

被告认罪后，今早（5月14日）被判12年预防性监禁。

根据案情，被告案发时是乌节酒店的清洁工人。当年27岁的泰国女游客，是在澳大利亚读书的学生，当时来本地度假。她于2017年3月11日入住乌节路希尔顿酒店，隔天遭被告跟踪回房。

被告在房门口从她身后环抱她，再用手中的紫色毛巾捂住她的嘴，把她推进房内。她挣扎问被告要做什么，被告回答“要做爱”，接着亲吻她。女游客声称有人要回房了，被告才吓得逃离。

失去了紫色毛巾，被告从酒店偷了一条白色毛巾，同天傍晚5时37分再度犯案。

他在乌节路诗家董（Tangs）的电梯内，用毛巾捂住48岁缅甸籍女游客的嘴，几经挣扎后，他抢走对方的手机。

完整报道，请翻阅2021年5月14日《联合晚报》。