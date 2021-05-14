疑瞪眼起纠纷 3女当街打架

疑因瞪眼起纠纷，三女当街大打出手，恰巧被巡逻警员看到。警员立刻上前制止，三女因打架滋事当场被捕。

事件发生在昨天（5月13日）凌晨3时左右，地点是惹兰勿刹福士路的店屋外，相关视频在面簿上流传，至今已有超过500人转贴视频。

画面显示，好几个人在事发地点推挤，一名男子全程口操福建话怒飙脏话，当时已有一辆警车停在路旁，巡逻警员已经到场处理。

尽管已有警员在场，男子却无法冷静下来，继续当街大喊，骂到一半还喊道：“喂！不要跑！”不久，另一辆警车赶到场，两名警员匆匆上前支援，长约1分30秒的视频到这里结束。

警方发言人受询时说，事件发生在13日凌晨2时45分左右，几名警员经过福士路时发现现场有状况。初步调查显示，两组人当时在场打架。3名介于25至37岁的女子在滋事打架（affray）的罪名被逮捕。

记者走访现场时，发现那一带有不少酒廊和一家越南餐馆。工作人员告诉记者，案发时多数店家基本上已经打烊。

据《联合晚报》了解，三名女子相信是因相互瞪眼发生口角，最后演变成肢体冲突，三女才会当街大打起来。当时正在巡逻的警员正巧撞见三人打架，于是上前制止。

警方发言人说，调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2021年5月14日的《联合晚报》。