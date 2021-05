如何送亲人最后一程？

国家环境局宣布,本地首个永久性的骨灰撒土设施蔡厝港清心园5月17日投入运作。日后安置逝者骨灰,又多了一项选择。

对平日专注于生活日常的多数人而言,死亡似乎离我们很遥远,但当它突然降临在我们身边的亲人时,你知道该怎么处理后事吗?在安置逝者遗体和骨灰时,我们目前有哪些选择?zaobao.sg为你整理。

第一步:选择一家殡葬服务业者

没有经验的人若首次遇上白事肯定会有些不知所措,在哀伤之余也可能无力或不想分心办理后事。此时,市面上的殡葬业者可以及时提供协助和完整的配套服务,缓解家属的压力和心理负担。

新加坡殡葬协会的网站上可以找到本地殡葬服务业者的名单和联系方式。

第二步:获取死者的死因证书和死亡证书

亲人离世后,家属必须先获取一份死因证书(Certificate of Cause of Death,简称CCOD)才能为亲人办理死亡登记。死亡登记一般须在死者离世的24小时内完成。

死者的死亡登记流程会根据他的死亡地点有不同的处理方式。若死者在医院逝世,死因已确认并且无争议,医院的医生可以当场开出死因证书,家属可以接着为死者办理死亡登记和使用殡葬业者服务。若医院的医生无法证明死者死因,家属就须联系警方,把遗体送至位于中央医院的新加坡卫生科学局殓尸房进一步检验。

若死者在家里过世,家属可以找长期为死者进行诊治的家庭医生来开死因证书,也可以找任何一个愿意上门的邻里诊所医生来开死因证书。但和医院情况相同,若家庭医生无法证明死者死因,就得把遗体送去殓尸房进一步检验。

家属获得死因证书后,可以到任何警察分区总部、邻里警所或是生死注册局为死者办理死亡登记。

在办理登记程序时,记得带以下证件:

死因证书

死者身份证件,如身份证、护照或出生证书

登记人身份证件,如身份证或护照

当局会保留死者死因证书,向登记人发死亡证书。要在报纸上刊登讣告、聘用殡葬服务业者和安排火化或土葬仪式都需要出示死者死亡证书。

第三步:安排灵堂和葬礼

灵堂和葬礼的规模形式可以很简单也可以很风光,并会因宗教要求而异。具体要求可以跟殡葬业者进行协商。

家属需要考虑的因素:

时长

所有仪式可以在一天内完成,也可以长达七日。如今比较普遍的是三天守灵,但不同文化有不同习俗。

一些华人相信,守灵的日子必须是单数,以象征生命周期的不完整和轮回的希望。

灵堂地点

在组屋底层设灵堂,须向市镇理事会申请准证。若在私宅设灵堂要借用屋外的部分公路,则须向交警申请准证。

火化或土葬

过去五年,本地每年平均有2万1000多人死亡。根据国家环境局数据,其中有高达82%的死者遗体由火化处理。新加坡土地越来越少,如今只剩下一家综合型的蔡厝港坟场供国人进行土葬,埋葬年限设为15年,遗体之后必须火化或重新埋葬。也因为如此,除非出于宗教原因,多数人不会选择土葬。

穆斯林、帕西人(Parsi)、巴哈教徒(Bahai)和犹太人坟场的土葬费用大约是315元。其余坟场的土葬费用大约是940元。

骨灰安置方式

若选择火化遗体,之后还得决定骨灰的安置方式。本地目前的骨灰安置方式分为以上三种。

较普遍的做法是把亲人骨灰存放在遍布全岛的政府或私人骨灰安置所,供亲人每年来祭拜。不过把骨灰撒进大海的做法近年也越来越普遍。

5月17日起投入运作的蔡厝港清心园已开始接受预约。万礼的骨灰撒土设施静心园则预计在2022年启用。