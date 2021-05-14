从《福布斯》榜单除名 本地青年深陷诚信危机

《福布斯》本月12日宣布，把年仅19岁的前新加坡理工学院学生哈旭达拉（Harsh Dalal）从他们4月20日宣布的30岁以下亚洲杰出人士榜单除名。

杂志在公告中写道：“我们全面审查使他有资格入选的信息以及近几日曝光的新消息，经仔细考量后决定将他除名。”

“我们现在掌握到的有关信息支持这项决定……我们已采取重大步骤进一步加强我们的选拔程序。”

几个月来被媒体高调报道，如今却突然深陷诚信危机。这位哈旭达拉到底是谁？是哪些疑点让他沦落至此？zaobao.sg带你了解。

哈旭达拉是谁？

哈旭达拉接受亚洲新闻台专访的视频截图。（截图）

哈旭达拉不久前从新加坡理工学院的工商管理系毕业，是美国起步公司Team Labs的首席执行官。现为本地永久居民的他，六岁随家人从印度移居新加坡，11岁开始通过看YouTube教程开始学习编码。

据亚洲新闻台今年1月报道，达拉在12岁时在苹果开发者论坛上遇到了他的四位联合创始人。由于讨论如何破解苹果操作系统被禁，他们设立了自己的私人聊天群组，开始从四个国家（新加坡、美国、俄罗斯和挪威）远程合作。他们陆续开发了第一款苹果手机屏幕录制软件Screenia和一个面向拒绝使用苹果应用商店的替代商店iDownload Pro。这些青少年随后建立一个网站和软件开发公司，该公司最终发展成目前的Team Labs。

据报道，2020年1月，Team Labs估值约2500万美元（约3330万新元）。

企业论述存在许多漏洞和疑点

此次风波的导火线源于网络媒体Tech in Asia本月12日发表的一篇调查报道，揭露出达拉有关Team Labs的论述存在众多漏洞和疑点。

疑点一：企业融资和投资组合信息不一致

Team Labs的网站主页显示他们与谷歌、爱彼迎（Airbnb）、Spotify和Deliveroo都有业务往来。

达拉声称，他们所筹得的980万美元融资都通过互联网实现，至始至终没有和任何投资者线下碰面，因为美国人“更具冒险精神”。

不过Tech in Asia发现，达拉提供的投资组合信息前后不一致。早前有媒体报道称，韩国投资公司（KIC）和硅谷创业投资公司（Startup Capital Ventures）是Team Labs投资者，但达拉却否认这些报道，坚称这两家公司并没有投资Team Labs。

Team Labs曾在推特平台发贴宣布KIC投资该公司。（截图）

Tech in Asia后来成功挖出Team Labs宣布KIC投资他们的媒体文告和推特贴文，达拉才发声明澄清提及KIC是内部沟通失误，Grand Canyon Capital才是他们唯一的投资者。

疑点二：无法面谈任何企业客户或员工

报道指出，尽管做了很多尝试，除了达拉本人，Tech in Asia一直都未能安排到与Team Labs的任何客户或员工视频通话或面对面交流。他们也未能与企业主要投资者、总部设于加州硅谷的Grand Canyon Capital的任何代表通话，也找不到任何有关这家风险投资公司活动的新闻报道和管理层背景信息。

点击Grand Canyon Capital官网的联系链接会弹出404页面。（截图）

当Tech in Asia要求达拉提供一些能够证实Grand Canyon Capital和Team Labs数据的行内人士名字时，达拉也没有回应这项要求，反而在5月3日的第一次采访后，向Tech in Asia发出律师函，要求对方停止并终止相关报道行为。

疑点三：员工信息和企业网站图片涉造假

亚洲新闻台今年1月的一篇报道称Team Labs有120名员工，但他们的领英（LinkedIn）页面实际上只列了11名员工（如今已减至5名），且这些员工的学业背景都无从证实。

慈母舰5月13日的报道也指出，Team Labs网站使用的员工照片实际上在2016年的一篇《商业内幕》（Business Insider）报道中出现过，图片当时配的图说为“Adobe员工”。另一张照片也被发现是网络库存图片。

右图为Team Labs网站“关于”页面使用的图，左图为《商业内幕》2016年文章使用的图。（截图）

达拉：企业数据由投资方提供 网络暴力已严重影响心理健康

哈旭达拉在5月11日回复Tech in Asia的电邮声明中解释，Team Labs的所有员工、财务和用户数据都由投资方Grand Canyon Capital传达给他，不能归源于他。

他说自己只负责产品品牌、营销和战略，而Grand Canyon Capital负责其他业务。

“投资者组建了公司，对公司进行日常管理，我从未代表公司签署任何文件。”

达拉称，Team Labs旗下120名员工的数据除了全职员工也包括聘用来发展业务的承包商和独立机构人数。不过他拒绝Tech in Asia提出的视频采访核查要求，称该媒体的“挖掘”已经动摇士气，使他们担心个人信息和空间会受到损害。

他也指出，自己日前接受亚洲新闻台采访后遭受网络暴力，心理健康大受影响。

“我可以清楚地看到，有很多事情我本可以做得更好。鉴于我最近与投资者就公司的战略和未来进行的一些对话，以及我需要履行国民服役的事实，我正在重新评估自己的未来。”

亚洲新闻台宣布展开内部调查

亚洲新闻台已在有关达拉的报道附上编按，说他们已展开内部调查。（截图）

自从最近有关Team Labs和达拉的媒体调查和报道浮现后，亚洲新闻台已在视频简介附上编按，说他们已开始针对Team Labs和达拉的故事进行调查。

“我们也将要求达拉对这些媒体报道进行回应。待我们完成编辑审查，我们将采取一切适当的措施。”