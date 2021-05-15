进入“高警戒解封第二阶段” 防疫措施明起再收紧 两周后检讨

黄循财说，尽管已禁止一般公众进入机场，但由于不清楚病毒在社区传播的程度，因此必须采取更严格的限制措施。“这次病毒的扩散的确是一场挫折，但我们确保新加坡能安全度过这场危机的决心并没有动摇。”

社区感染群和无关联病例攀升令人非常担忧，政府宣布，我国处于“高警戒解封第二阶段”，将从明天起进一步收紧防疫措施，包括禁止堂食。公众外出时也只能最多两人同行，登门访客每日不能超过两人。

抗疫跨部门工作小组昨天（5月14日）上午召开记者会宣布这项消息。这是抗疫小组10天内第二次更新防疫指导原则，上一次是在本月4日，当时宣布我国将重返解封第二阶段。

颜金勇：15起无关联病例令人担忧

刚转任贸工部长，昨天仍是卫生部长的颜金勇说，本地过去一周出现71起本土传播的冠病病例，多数与已知病例和感染群有关，但其中15起是无关联病例。“这令人担忧，因为我们无法确定这些病例的感染来源，意味着社区中有未发现的病例。”

樟宜机场过去一周出现的感染群，已扩大至59人。

今天起出任财政部长的黄循财说，当局采取的措施大致上阻断了病毒在机场员工之间传播，但更令人担忧的是，过去几周有很多公众到过机场，一些人也因此染病，包括光顾第三搭客大厦Kopitiam食阁的食客。

抗疫小组担心有更多病例流入并隐匿在社区。黄循财说，尽管已禁止一般公众进入机场，但由于不清楚病毒在社区传播的程度，因此必须采取更严格的限制措施。

有鉴于此，政府从明天起收紧防疫措施至6月13日。所有餐饮场所，包括咖啡店和小贩中心，都不能堂食，只能提供外卖或送餐服务。这是考虑到人们在这些场所用餐时会摘下口罩并近距离接触，病毒传播风险较高。

禁止堂食也意味着所有婚宴须停办。至于明天举行婚宴的新人，政府将给予通融，婚宴可照旧，但所有宾客须在入席前接受冠病检测。

与此同时，抗疫小组鼓励公众尽可能待在家中，必要时才外出。

聚会人数顶限将从五人减至两人，人们在出门买菜或运动时也须遵守。登门访客每日则不能超过两人。民众仍应尽可能每天最多只参加两场聚会，不论是登门拜访或在公共场合与亲友见面。

职场方面，居家办公再次成为默认的工作安排，能够在家办公的员工都应这么做。

黄循财说：“这次病毒的扩散的确是一场挫折，但我们确保新加坡能安全度过这场危机的决心并没有动摇。”

他强调，采取严格但必要的措施，相信能控制病例增加。抗疫小组将在措施收紧后的两周进行中期检讨，如有必要，会毫不犹豫采取额外措施。

李总理：须采更严格措施 防止更多病例涌现

李显龙总理昨午也在面簿发文说，过去两周出现的新感染群和无关联社区病例，令人非常担忧。“我们正在进行更多检测，尽最大努力阻断病毒，但我们也须要采取更严格的限制措施，以防止更多病例涌现。”

他理解新措施将对所有人造成不便。“但我们如果能扮演好各自的角色并守望相助，将能像去年一样成功阻止病毒传播。”

我国昨天新增52起冠病确诊病例，其中24起来自社区，28起属境外输入。