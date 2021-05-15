本地新增52起病例添两感染群

●冠病19疫情

根据卫生部文告，昨天的新增病例中，24起来自社区。社区病例包括五名到过百汇中心Learning Point补习中心的小学生，他们与在该中心任教、本月12日确诊的50岁女补习教师形成新感染群。

我国昨天新增52起冠病确诊病例，是自今年1月底以来单日新增病例最多的一天。其中，与Learning Point补习教师和日前确诊的盛港综合医院手术室男护士有关联的病例，形成两个新的感染群。

根据卫生部文告，昨天的新增病例中，24起来自社区。社区病例包括五名到过百汇中心Learning Point补习中心的小学生，他们与在该中心任教、本月12日确诊的50岁女补习教师形成新感染群。

五染病学生

五名染病的学生分别是就读于圣斯德望学校（St. Stephen's School）的九岁和七岁男生、就读于光华学校的九岁女生和八岁男生，以及就读于圣安德烈小学的九岁男生。他们于本月13日确诊。

另一起社区病例则是在仁益药房（Unity）工作的39岁菲律宾籍男子。他与早前确诊的盛港综合医院手术室男护士同住，并和另一起关联病例、本月12日确诊的杨厝港小学七岁菲律宾籍学生是家属关系。三人形成新的感染群。

卫生部说，这名男子没有出现症状。他本月11日被隔离，13日接受检测，隔天确诊。他早前已接种了两剂冠病疫苗，血清检测结果尚未出炉。

陈笃生医院感染群新添一起关联病例，使该感染群增至45人。新增的病例是一名88岁新加坡籍男子，他上个月19日入住陈笃生医院9D病房，29日转入全国传染病中心。他从本月2日起每日接受检测，结果皆呈阴。不过到了本月12日，检测结果呈阳。这名病患的血清检测结果呈阴性。

社区病例四起无关联

昨天的社区病例中，四起为无关联病例。其中一人是受雇于新翔食品服务（SATS Food Services）、在樟宜监狱担任厨师的39岁中国籍男子。他本月12日出现症状，到家庭诊所求医时接受检测，隔天确诊染病。这名病患已接种了两剂冠病疫苗，血清检测结果尚未出炉。

另一起病例则是在煮炒公司WOK HEY白沙坊（White Sands）分店工作的22岁新加坡籍男子。他本月10日晚间出现症状，隔天求医并接受检测，13日确诊。

无关联病例中还包括一名已退休的70岁新加坡籍女子。她同样是本月10日晚间出现症状，13日确诊。

最后一起无关联病例是一名GrabFood送餐员。这名48岁男子本月12日晚上出现症状，隔天到新加坡中央医院求诊，14日确诊冠病。

四起无关联病例的血清检测结果尚未出炉。