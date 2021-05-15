超市：会密切留意情况 必需品货源充足 公众不必买太多

今天出任教育部长的原贸工部长陈振声提醒民众，所有零售商店包括超市都会继续营业。我国的货物充足，供应线完好无损。“让我们继续只购买所需，照顾身边的弱势者。”

政府昨天（5月14日）下午宣布收紧本地冠病防疫措施后，好些公众立刻冲去抢购必需品，多家超市顾客大排长龙，人们的购物篮里堆满口罩和卫生纸等，导致超市管理层纷纷呼吁大家保持冷静。

今天出任教育部长的原贸工部长陈振声也发文安定民心。他在面簿贴文中指出，所有零售商店包括超市都会继续营业。“我们的货物充足，供应线完好无损。让我们继续只购买所需，照顾身边的弱势者。”

全国职工总会秘书长黄志明也在面簿提醒国人不要冲到店里去。

全岛多家职总平价超市、昇菘超市、冷藏超市和巨人超市昨天一度人潮涌现，与去年疫情暴发应对系统升至橙色警戒后的光景非常相似。

在勿洛一家昇菘超市工作的林赛卿（59岁）接受《联合早报》访问时说，约下午3时，超市里人山人海，有许多人在抢口罩，店员才刚打开新的一箱，人们就伸手去抢。

根据她去年的经验，新闻传出约一小时后就会出现人潮，但同去年比较，这次的情况已缓和不少。“第一次比较可怕，当时人潮涌入，超市还得把门关上，让人分批进来。”

昇菘股价猛涨7.7％

股民昨天也在第一时间作出反应，昇菘超市股价在下午约1­时至1时30分之间，猛涨7.7％，从1.555元上跳1.675元。它昨天的闭市价是1.66元。

职总平价超市在裕廊东、马林百列、义顺的纳福坊、榜鹅的水滨坊、实龙岗的NEX购物商场、淡滨尼天地、金文泰广场，以及碧山第13街等店面都出现人潮。淡滨尼巨人超市顾客也比平时多。

与去年不同的是，这次不少食粮如米、快熟面、罐头食品，以及蔬菜水果都仍可见到存货，不像去年那样，许多架子被扫购一空。

记者走访勿洛的昇菘和平价超市也发现，两家超市都有限制人数，避免店内太拥挤。

陈美惠（55岁，家庭主妇）昨天下午听说接下来不能在外堂食，于是到昇菘超市买点干粮备用。“主要是买饼干和快熟面，这样就可以有一段时间不用出来买东西。”

平价超市：米库存量足以供应超过三个月

平价、昇菘、冷藏和巨人超市昨天都在面簿专页上贴文表示，货源充足，能应付日常所需，呼吁人们不要买太多。

平价超市也发布文告说，从去年开始，已增加了某些产品的库存，如米、面和纸制产品。其中，米的库存足以供应超过三个月。

平价超市也提醒，虽然这次没有限制购物量，但在密切留意情况，希望人们只买需要的东西就好。

平价超市总裁谢健平在个人面簿专页说：“我要向公众保证，我们的准备不仅比去年充足，库存和囤货都比之前多。”