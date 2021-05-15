王乙康：疑从T3地下层食阁或厕所传播 机场病例多在接受高危国家旅客区域

王乙康昨天在政府抗疫跨部门工作小组记者会上说，变种病株突破了樟宜机场的层层防护，大多数的病例都聚集在机场内、接收来自高危险国家旅客的区域，当中也包括行李传送带和入境处。

樟宜机场感染群持续扩大，大部分病例聚集在机场内某个接受高危险国家旅客的区域，病毒怀疑是从第三搭客大厦B2地下层的食阁甚至是厕所，传播开来。

王乙康昨天（5月14日）最后一次以交通部长身份在政府抗疫跨部门工作小组记者会上说，变种病株突破了樟宜机场的层层防护，大多数的病例都聚集在机场内、接受来自高危险国家旅客的区域，当中也包括行李传送带和入境处。王乙康今天转任卫生部长。

他说：“大多数的病例都聚集在这个区域内，这就像是陈笃生医院的9D病房。这个区域的员工到第三搭客大厦B2地下层的食阁用餐。我们怀疑，病毒在那里散播至那些曾到访食阁的公众。”

王乙康也说，除了机场的食阁以外，当局目前也在做进一步的研究，看病毒是否也有可能从厕所等场所扩散开来。

当局是在本月6日发现首个机场确诊病例。当曾经到访第三搭客大厦地下层食阁的维多利亚初级学院学生在8日确诊后，当局立即关闭所有零售商店，以进行彻底的清洁和消毒工作。

联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财昨天也指出：“患者可能是在食阁用餐时，摘下口罩，被那里的其他食客感染。”

王乙康说，当局目前已经在樟宜机场展开特别检测行动，检测所有9000名职员。截至前天晚上，已有7641名机场员工接受检测，有近6000人的检测结果已经出炉，当中有六人确诊。这六人是在特别检测行动展开的首两天内被发现。

星耀樟宜的500名员工也已经接受检测，目前为止，所有人的检验结果均呈阴性。

另外，有一批机场员工因曾经和确诊病例有所接触，目前正在接受隔离。这些员工也在接受检测，他们当中陆续出现确诊病例。在所有确诊的樟宜机场员工当中，有19人已经接种两剂疫苗，目前身体状况良好。

“我们谨慎并乐观地希望，樟宜机场的感染群能够通过隔离和检测，受到控制。”

机场提高安全措施 分成高危和低危地区

王乙康说，樟宜机场目前已经提高安全措施，重新调整运作流程。机场目前被分成高危地区和低危地区，那些在高危地区工作的员工必须穿上个人防护装备，同时也只能在他们所在的区域内用餐、不能到处活动。

“机场目前已经实施这个阻隔的措施，目前我们最担心的是，来自樟宜机场第三搭客大厦地下层商业区社区感染。”

卫生部医药服务总监麦锡威副教授也在记者会上说，本地的输入病例有增加的趋势，这一部分也和亚洲疫情的状况相关。

与此同时，樟宜机场也持续出现确诊病例，感染群不断扩大，大部分的确诊患者都是机场职员和家属。

麦锡威呼吁公众持续保持警惕，若公众曾在本月1日后到访机场，并出现各种症状如发烧等，应该接受冠病检测。