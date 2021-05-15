部长调动今天生效 王瑞杰感性告别财政部

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来自 / 联合早报

文 /
苏文琪

发布 / 2021年5月15日 5:00 AM

王瑞杰在2015年接管财政部时，女儿送他一个黑色公事包，这个公事包后来成为他发表财政预算案声明时的必备品。（取自面簿）
王瑞杰在2015年接管财政部时，女儿送他一个黑色公事包，这个公事包后来成为他发表财政预算案声明时的必备品。（取自面簿）

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部长职位调动今天生效，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰正式卸下财政部长，写了感性告别信，感谢财政部同僚这些年给予的支持与付出。

王瑞杰在昨天（5月14日）发表的告别信中，借由女儿赠送的黑色公事包，回忆过去近六年掌管财政部的点滴。

这个公事包出自本地皮匠之手，设计取名“银行家”（The Banker）。王瑞杰的女儿当时认为公事包非常适合作为父亲出掌财政部的礼物，还要求皮匠在公事包内衬钉上一个小巧的金屬片，上面写着：我们的资源可能有限，但我们的机会无限。

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