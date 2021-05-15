部长调动今天生效 王瑞杰感性告别财政部 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 发布 / 2021年5月15日 5:00 AM 王瑞杰在2015年接管财政部时，女儿送他一个黑色公事包，这个公事包后来成为他发表财政预算案声明时的必备品。（取自面簿） 字体大小: 小 中 大 部长职位调动今天生效，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰正式卸下财政部长，写了感性告别信，感谢财政部同僚这些年给予的支持与付出。王瑞杰在昨天（5月14日）发表的告别信中，借由女儿赠送的黑色公事包，回忆过去近六年掌管财政部的点滴。这个公事包出自本地皮匠之手，设计取名“银行家”（The Banker）。王瑞杰的女儿当时认为公事包非常适合作为父亲出掌财政部的礼物，还要求皮匠在公事包内衬钉上一个小巧的金屬片，上面写着：我们的资源可能有限，但我们的机会无限。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王瑞杰 黄循财 王乙康 内阁改组 强制清理桌面 有人觉得顺手有人认为太严 归还托盘问答