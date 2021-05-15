急让50宾客今做检测 一对新人明天照办婚宴

可在明天破例举行婚宴的一对新人，决定如期进行，并急安排50名宾客今天接受检测。

今天新任财政部长的黄循财，昨天在联合领导跨政府部门抗疫小组记者会上宣布，所有婚宴将暂停一个月，但唯有新措施推行首天（5月16日）举行婚宴的新人可破例进行。

他昨天解释：“有些新人这个星期天将举行婚宴，或许很难临时作出改变。所以如果有受影响的新人，我们准备给予他们特许，但他们必须安排给每个参与者进行活动前检测。但这特别安排只限于本星期天。”

原本就定在明天举行婚宴的准新娘林小姐（31岁，客服人员）虽然听闻明天婚宴须要安排全体宾客进行检测，但最后仍决定如期进行。因此，她在昨天新措施宣布后就忙于替宴请的50名宾客安排今天到新达城做检测。

这名准新娘原本宴请100人，但由于上周新措施规定50人以上就须要检测，林小姐决定减低到宴请50人，岂料最后宾客仍需检测。

其中一名宾客是从小和林小姐一起长大的挚友何小姐（30岁）表示，一听到新措施时就为新人感到忧心。

“她不仅要忙于婚礼筹备工作，现在还得应付新措施带来的挑战。她须要做不少协调工作，如决定哪里进行检测，安排注册仪式与婚宴种种等。”

虽然须要接受检测，但何小姐不曾想过缺席好友婚宴。“只要他们决定举行婚宴，我就会去。我们从小学到中学同班九年，这是一生一次见证从小一同长大的朋友步入人生下个阶段。虽然我关心疫情情况，但相信现场会实行必要的措施。”

完整报道，请翻阅2021年5月15日的《新明日报》。