明起收紧防疫措施 “为居家准备” 超市巴刹人潮 采购量增

政府昨天（5月14日）宣布，从明天至6月13日起收紧防疫措施，消息出街后，全岛超市人潮涌现，纷纷抢购柴米油盐等生活用品，今早的热门巴刹虽然人潮未明显增加，但国人的采购量较往常多了不少，不过受访公众表示，囤粮并非担心供应不足，而是为了居家准备。

今早适逢周末，有公众为减少出门，到热门巴刹大量采购包括下一周的粮食，猪肉摊贩提早2小时收摊。

《新明日报》记者今早约9时走访义顺忠邦湿巴刹，目测约有200人在采购蔬果肉，逾10名安全大使在巴刹内外维持秩序，入口处陆续有七八人排队入内买菜。

猪肉摊主陈美强（54岁）告诉记者，平常要到中午12时才能收摊，今天却提前两小时就卖光，当中约四成是熟客，比平时买多了些，今天的生意算是近期最好的一次。

他坦言，因为疫情，这两年来生意差到已习以为常，如今要再度收紧措施，担心生意或比往常更差。

鱼贩洪先生（56岁）也担心，收紧措施不知是否代表会限制进入巴刹的人数，进而影响生意额。

公众卓女士（60岁，餐饮业）表示，因担心八旬老母外出买菜较容易被感染，所以每周六都会帮忙采购。

“我觉得今早人潮比以往的周六多一些，在猪肉摊需排队10多分钟，平时早上9时30分以后，猪肉摊一般已不用排队。”

方女士（46岁，主妇）则说，如今疫情加重，会减少去人多的地方，所以今早买了一周的分量。

完整报道，请翻阅2021年5月15日的《新明日报》。