明起禁堂食只能打包 汤面不易打包 摊贩忧生意跌

食客从明天（5月16日）开始只能打包不准堂食，受访小贩中心和咖啡店摊主担心，一些食物如汤面类较不容易打包，因此这项措施对部分摊贩的影响较大。

小贩林来发（56岁）和妻子在锦茂熟食中心经营两个摊位，一个售卖福建炒虾面，另一个则卖泰式牛肉汤面。

他受访时说，根据去年病毒阻断措施期间的经验，炒虾面的生意影响不大，但是牛肉面的生意就跌了约四成。汤面类的食物有些顾客觉得打包回家不好吃，所以他们比较喜欢买干一点的食物。

在同一个熟食中心卖酿豆腐的叶姓摊主也认为，不能坐下来用餐，对他们卖汤类食物的摊贩影响最大。去年阻断措施实行时，他的生意就减少超过一半。还有就是午餐的顾客很多来自附近的办公楼，现在大家又恢复在家办公，这是双重打击。

从明天起至6月13日，我国进入高警戒解封第二阶段，小贩中心和食阁等食肆只能做打包和送餐生意。为了帮助摊贩渡过难关，政府将给予小贩和那些向政府机构承租的咖啡店摊主一个月租金回扣。

虽然有回扣，但是叶姓摊主认为这只是小补。他解释：“租金一个月约1500元，每天就算只损失200多元的收入，一个月也不只补贴1500元。而且只要开档做生意，煤气炉和电这些就得开着，这又是另一笔开销。”

在附近咖啡店卖经济米粉的黄山华（51岁）则羡慕小贩至少还能获得政府补贴。她认为，每次发生事情，至少政府还会照顾向他们承租的摊贩，不像在私人咖啡店营业的摊主，多数时候都得靠自己，他们的租金也比小贩中心高许多。

完整报道，请翻阅2021年5月15日的《联合晚报》。