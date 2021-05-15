披风印"停止仇视亚裔" 狮城环球小姐"战袍"大胆表达观点吸睛

红白披风印上“停止仇视亚裔”（Stop Asian Hate）的字样，新加坡环球小姐穿着这一身“战袍”，代表我国出征环球小姐选美比赛时大胆表达观点，呼吁美国停止针对亚裔的仇视和攻击。

今年环球小姐比赛在美国好莱坞市的塞米诺尔硬石酒店和赌场举行，新加坡小姐Bernadette Belle Ong（27岁）在昨日的服装比赛环节中，身穿火红色的亮片紧身衣，高筒长靴，两侧是新加坡国旗上标志性的红白亮色。不过，她的这套服装最为抢眼的部分，是身后迎风飘扬的披肩。

同样分为红白两个底色的披风上用类似喷漆字体写着“停止仇视亚裔”（Stop Asian Hate）的字样。

《海峡时报》报道，冠病疫情爆发后，美国针对亚裔的暴力事件数量不断上升，其中甚至包括致命枪杀案等。Bell Ong希望通过服装表达对这类事件的强烈不满，及呼吁美国停止针对亚裔的仇视。

Belle Ong后来在社交媒体Instagram上写道：“如果我不能针对歧视和暴力发出强而有力的反击信息，这个平台有什么用呢？”

她指出，自己身上的红白两色在新加坡国旗上象征着一个多种族、信仰的国家拥抱并珍惜种族和谐，她也以此为傲。

在菲律宾出生，10岁回新加坡生活的Belle Ong在一次采访中也提到：“新加坡对种族仇恨采取零容忍的态度，我来自这样的国家，我认为当暴力发生时，我们应该采取行动去制裁这些犯罪者，让他们知道这是不能被接受的事情。”

完整报道，请翻阅2021年5月15日的《联合晚报》。