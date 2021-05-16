七小学有病例 学生明起居家学习

新上任的教育部长陈振声今天凌晨（5月16日）在面簿贴文说，当务之急是围堵出现病例的学校，因此把七所小学改为居家学习至第二学期结束。校内托管中心会继续提供托管服务。

七所小学因出现确诊病例，将从明天至本月28日为所有学生实行居家学习，这些学校包括光华学校、康伟小学、圣安德烈小学、圣玛格烈小学、圣斯德望学校、杨厝港小学和育能小学。

新上任的教育部长陈振声今天凌晨在面簿贴文说，当务之急是围堵出现病例的学校，因此把七所小学改为居家学习至第二学期结束。校内托管中心会继续提供托管服务。

他说，补习和增益中心这期间应改为网上授课。他也表示，教育部和卫生部在拟定计划，让学生接种疫苗，一旦疫苗获准，就会开放让16岁以下者接种。

昨天与补习中心Learning Point 感染群有关的冠病病例再添三起，其中两人是圣安德烈小学的一对兄弟，与早前确诊的同学乘同一辆校车，该感染群增至九人。

根据卫生部文告，新确诊的圣安德烈小学学生分别是12岁与8岁的新加坡籍男童，8岁的弟弟在13日发烧后求医，哥哥则在14日流鼻水，两人在14日接受冠病检测。由于两人与确诊的同学乘搭同一辆校车，同天被隔离，检测结果隔天呈阳性。

另一名与Learning Point补习教师有关联的病例是41岁新加坡籍男子，他与早前确诊的光华学校学生同住。他在12日被隔离，14日的检测结果呈阳性。

杨厝港小学也有多一名学生确诊，这名7岁男生与早前确诊的同学在同一家学习中心EduFirst（后港）上课。另一名在同一家EduFirst学习中心上课的6岁男生也确诊染病，这名学生就读于康伟小学（Palm View Primary）。

最先在13日通报确诊的杨厝港小学学生与早前确诊的盛港综合医院男护士同住，这个感染群的病例增至五起。

教育部文告指出，早前确诊的Learning Point补习教师的五名学生（分别来自光华学校、圣斯德望学校和圣安德烈小学）在确诊后，卫生部已隔离所有密切接触者并为他们进行检测。

另外，樟宜机场感染群持续扩大，新增八起冠病确诊病例，至今总病例达68起。

根据卫生部今天凌晨发布的文告，在这个感染群的新增病例中，六起是早前确诊的机场工作人员的家属或接触者，两起病例是在机场工作。

另一人是52岁客服人员，他受雇于新翔集团，在T1和T3工作，前天确诊。他已接种两剂疫苗。机场工作者的家属或接触者方面，确诊的包括24岁银行助理科技人员、56岁家庭主妇、26岁自由业摄影师，以及在1FSS公司任职的70岁女子。

另外还有两名受雇于Ramky Cleantech Services的清洁工，分别为42岁和52岁。她们都在罗敏申77号工作。

本月8日确诊的一名在房地产发展商联实工作的40岁风险评估员也发现与机场感染群有关。

陈笃生感染群昨天也再添一起病例，至今有46起。新增病例是一名80岁妇女，上个月5日住在9D病房。她在刚过去的星期四确诊。

本地昨天总共新增31起病例，其中19起是社区病例，其余是输入病例。