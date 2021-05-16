防疫措施收紧前最后一天 商场食肆超市人潮多 零售店人流稀疏

受防疫措施收紧影响，商场昨天（5月15日）的整体人流已有所减少，人群主要集中在食肆和餐馆周围，零售商店相对冷清。

昨天是进入高警戒解封第二阶段前的最后一天，《联合早报》记者走访乌节路和邻里的一些商场，发现公众相当配合防疫措施，整体人流适度。安全距离大使也在场巡逻，防止人群聚集。

不过，到了午餐和晚餐时间，食肆和餐馆周围开始人头攒动，有些食客可能要等上半个小时才能进场。

相比之下，零售商店的人流量较少。

政府自本月1日收紧多个公共场所的人流管制措施，所有购物中心和大型零售商店入场人数从每八平方米一人收紧为每10平方米一人。而从今天起，商场的客容量进一步下调至每16平方米一人。

林淑云（43岁，综合诊疗所护士）昨天去乌节路一带看诊，顺便带11岁女儿外出逛街。

她受访时说，女儿刚好考完试，接下来一个月因防疫措施收紧的关系，相信也不太能出门，所以就想趁机逛逛。“防控疫情需要大家的配合，才能保障人们的健康与安全。”

超市拥挤情况有所好转

郭嘉文（33岁，供应规划员）觉得乌节路商场昨天的人流量比平常周末少一些。“或许人们更重视到超市排队购买粮食和日用品，到零售店购物就没那么重要。”

政府前天宣布收紧防疫措施后，全岛多家超市一度出现人潮，不过拥挤情况昨天早上已有所好转。

记者昨早走访武吉班让山乐坊（Hillion Mall）和白沙购物中心的职总平价超市时发现，情况与前天相比已有所好转。虽然收银处一度排起长龙，但多数公众都是前来购买日常用品，没有额外囤积必需品。

张蓝兴（50岁，工程师）指出，他通常星期六都会到超市采购，新防疫措施宣布后，他曾担心昨天会买不到必需品，不过他要购买的牛奶、纸巾和鸡蛋等都还有足够存货。

截至昨早，山乐坊的职总平价超市大部分的货架上也都还有存货，仅有厕纸存货不足，但超市职员表示将尽快补货。

王月萍（42岁，行政助理）看到已售空的货架时原有一些担心，不过她相信本地不会出现必需品断货的现象。“我认为超市应该已从去年的经验中学习，并会确保有足够存货，所以公众无须担心或囤货。”

她认为，若再出现抢购必需品的情况，超市下来也可采取和去年疫情暴发初期时的类似措施，例如限制每一名顾客能购买多少必需品。