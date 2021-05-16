美容院收紧措施前夕 顾客纷纷赶往护理脸部

美容院今天（5月16日）起不能提供须脱下口罩的美容服务一个月，不少顾客赶在昨天护理脸部，受访美容师的预约都满档。

政府抗疫跨部门工作小组前天宣布进一步收紧防疫措施，其中包括须脱下口罩进行的服务如美容和桑拿今起暂停至下个月13日。按摩院、美容院和理发店都必须遵守这项新规定。

在大巴窑一带开业的陈美容（60岁）受访时说，她通知已预约的顾客有关宣布时，约四五人要求提前于昨天做脸部护理。加上原本早已预约昨天上门的顾客，她和一名兼职美容师两人从早忙到晚，服务10来名顾客。