美容院收紧措施前夕 顾客纷纷赶往护理脸部 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年5月16日 5:00 AM 陈美容（站立者）预计，她的美容院在收紧措施的一个月内，应该没什么收入，因此希望政府能提供补助。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 美容院今天（5月16日）起不能提供须脱下口罩的美容服务一个月，不少顾客赶在昨天护理脸部，受访美容师的预约都满档。政府抗疫跨部门工作小组前天宣布进一步收紧防疫措施，其中包括须脱下口罩进行的服务如美容和桑拿今起暂停至下个月13日。按摩院、美容院和理发店都必须遵守这项新规定。在大巴窑一带开业的陈美容（60岁）受访时说，她通知已预约的顾客有关宣布时，约四五人要求提前于昨天做脸部护理。加上原本早已预约昨天上门的顾客，她和一名兼职美容师两人从早忙到晚，服务10来名顾客。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 美容 手拿口罩不戴还呛安全大使 无罩妇是前女军官 打烊后闻异响以为进贼 摊主惊见五米巨蟒 咖啡店厕所内蠕动