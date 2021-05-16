美容院收紧措施前夕 顾客纷纷赶往护理脸部

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来自 / 联合早报

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年5月16日 5:00 AM

陈美容（站立者）预计，她的美容院在收紧措施的一个月内，应该没什么收入，因此希望政府能提供补助。（白艳琳摄）
陈美容（站立者）预计，她的美容院在收紧措施的一个月内，应该没什么收入，因此希望政府能提供补助。（白艳琳摄）

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美容院今天（5月16日）起不能提供须脱下口罩的美容服务一个月，不少顾客赶在昨天护理脸部，受访美容师的预约都满档。

政府抗疫跨部门工作小组前天宣布进一步收紧防疫措施，其中包括须脱下口罩进行的服务如美容和桑拿今起暂停至下个月13日。按摩院、美容院和理发店都必须遵守这项新规定。

在大巴窑一带开业的陈美容（60岁）受访时说，她通知已预约的顾客有关宣布时，约四五人要求提前于昨天做脸部护理。加上原本早已预约昨天上门的顾客，她和一名兼职美容师两人从早忙到晚，服务10来名顾客。

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