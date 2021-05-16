内阁职位调动昨天生效 陈振声王乙康面簿发贴 谈抗疫行动并鼓舞士气

内阁职位调动昨天生效，截至昨晚9时，七名履新部长当中有两人昨天以新身份在面簿发表贴文。陈振声昨天上午在面簿分享的视频，延续了他前一天离开贸工部办公室视频的风格。

在前天的视频中，陈振声完成工作后将笔记本电脑装进手提包，然后掏出钥匙锁门离开办公室。他走出贸工部大门之前，走过一排前任贸工部长的照片。昨天在教育部拍摄的视频中，陈振声首先走过一排前任教育部长的照片，再以刷卡的方式打开教育部长办公室的门，接着从手提包中拿出笔记本电脑，开始工作。