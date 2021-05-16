内阁职位调动昨天生效 陈振声王乙康面簿发贴 谈抗疫行动并鼓舞士气 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年5月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 内阁职位调动昨天生效，截至昨晚9时，七名履新部长当中有两人昨天以新身份在面簿发表贴文。陈振声昨天上午在面簿分享的视频，延续了他前一天离开贸工部办公室视频的风格。在前天的视频中，陈振声完成工作后将笔记本电脑装进手提包，然后掏出钥匙锁门离开办公室。他走出贸工部大门之前，走过一排前任贸工部长的照片。昨天在教育部拍摄的视频中，陈振声首先走过一排前任教育部长的照片，再以刷卡的方式打开教育部长办公室的门，接着从手提包中拿出笔记本电脑，开始工作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 内阁改组 陈振声 王乙康 第四代领导班子 唐振辉 人协 教育部 卫生部 “虎油”演习成功举行 彰显新美陆军合作无间 通过司法审查老百姓可告官府？