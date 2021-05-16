爱琴海 “最后一夜” 60人到场支持场面温馨难舍

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来自 / 联合早报

文 /
卢凌之

发布 / 2021年5月16日 5:00 AM

爱琴海民歌餐厅最后一天营业，老板梁定花（右二）昨晚最后时刻上台带领合唱，在温馨又不舍的氛围中结束了24年的经营。（龙国雄摄）
爱琴海民歌餐厅最后一天营业，老板梁定花（右二）昨晚最后时刻上台带领合唱，在温馨又不舍的氛围中结束了24年的经营。（龙国雄摄）

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经营24年后，本地硕果仅存的民歌餐厅爱琴海昨天提前一天结束营业。随着一首《音乐的力量》，餐厅在众人的不舍中拉下帷幕，曲终人散。

受今天生效的禁止堂食新规定的影响，原定于今晚结业的爱琴海不得不提前一天进行最后一次现场演出。

以歌手演唱、播放回顾视频和过往歌手预录感想片段穿插其中的“最后一夜”吸引了近60人到场支持，场面温馨感人。另有超过200人通过爱琴海的面簿页面收看直播。

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