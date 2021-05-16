爱琴海 “最后一夜” 60人到场支持场面温馨难舍

经营24年后，本地硕果仅存的民歌餐厅爱琴海昨天提前一天结束营业。随着一首《音乐的力量》，餐厅在众人的不舍中拉下帷幕，曲终人散。

受今天生效的禁止堂食新规定的影响，原定于今晚结业的爱琴海不得不提前一天进行最后一次现场演出。

以歌手演唱、播放回顾视频和过往歌手预录感想片段穿插其中的“最后一夜”吸引了近60人到场支持，场面温馨感人。另有超过200人通过爱琴海的面簿页面收看直播。