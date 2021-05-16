爱琴海 “最后一夜” 60人到场支持场面温馨难舍 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年5月16日 5:00 AM 爱琴海民歌餐厅最后一天营业，老板梁定花（右二）昨晚最后时刻上台带领合唱，在温馨又不舍的氛围中结束了24年的经营。（龙国雄摄） 字体大小: 小 中 大 经营24年后，本地硕果仅存的民歌餐厅爱琴海昨天提前一天结束营业。随着一首《音乐的力量》，餐厅在众人的不舍中拉下帷幕，曲终人散。受今天生效的禁止堂食新规定的影响，原定于今晚结业的爱琴海不得不提前一天进行最后一次现场演出。以歌手演唱、播放回顾视频和过往歌手预录感想片段穿插其中的“最后一夜”吸引了近60人到场支持，场面温馨感人。另有超过200人通过爱琴海的面簿页面收看直播。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 民歌餐厅 爱琴海 梁定花 结业 “虎油”演习成功举行 彰显新美陆军合作无间 通过司法审查老百姓可告官府？