小说《放逐与追逐》改编成音乐剧 孙雪玲：盼拉近中学生与文学距离

把中学华文文学文本之一的长篇小说《放逐与追逐》改编成专业的华文音乐舞台剧，由教育部及推广华文学习委员会共同推出的戏剧在延宕超过一年后，通过录播形式首映。教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲希望这一创新尝试，能拉近中学生与文学作品的距离。

音乐舞台剧昨天在教育部总部礼堂举行首映式，并将于本月18日至21日通过线上平台Zoom进行四场播映，已吸引约1200名中学生通过所在学校报名。