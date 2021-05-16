小说《放逐与追逐》改编成音乐剧 孙雪玲：盼拉近中学生与文学距离

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来自 / 联合早报

文 /
卢凌之

发布 / 2021年5月16日 5:00 AM

▲在主持人、教育部课程规划与发展司高级课程规划员周德成（左起）的带领下，《放逐与追逐》导演韩雪卿、原著作者谢裕民、饰演剧中满清贵族傅老师的本地资深演员杨世彬，以及饰演男主角福良的演员游惟杰在剧后进行对谈。韩雪卿和谢裕民将在本周的四场播映后，线上回答学生的问题。（严宣融摄）
▲在主持人、教育部课程规划与发展司高级课程规划员周德成（左起）的带领下，《放逐与追逐》导演韩雪卿、原著作者谢裕民、饰演剧中满清贵族傅老师的本地资深演员杨世彬，以及饰演男主角福良的演员游惟杰在剧后进行对谈。韩雪卿和谢裕民将在本周的四场播映后，线上回答学生的问题。（严宣融摄）

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把中学华文文学文本之一的长篇小说《放逐与追逐》改编成专业的华文音乐舞台剧，由教育部及推广华文学习委员会共同推出的戏剧在延宕超过一年后，通过录播形式首映。教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲希望这一创新尝试，能拉近中学生与文学作品的距离。

音乐舞台剧昨天在教育部总部礼堂举行首映式，并将于本月18日至21日通过线上平台Zoom进行四场播映，已吸引约1200名中学生通过所在学校报名。

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