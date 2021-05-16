小说《放逐与追逐》改编成音乐剧 孙雪玲：盼拉近中学生与文学距离 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年5月16日 5:00 AM ▲在主持人、教育部课程规划与发展司高级课程规划员周德成（左起）的带领下，《放逐与追逐》导演韩雪卿、原著作者谢裕民、饰演剧中满清贵族傅老师的本地资深演员杨世彬，以及饰演男主角福良的演员游惟杰在剧后进行对谈。韩雪卿和谢裕民将在本周的四场播映后，线上回答学生的问题。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 把中学华文文学文本之一的长篇小说《放逐与追逐》改编成专业的华文音乐舞台剧，由教育部及推广华文学习委员会共同推出的戏剧在延宕超过一年后，通过录播形式首映。教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲希望这一创新尝试，能拉近中学生与文学作品的距离。音乐舞台剧昨天在教育部总部礼堂举行首映式，并将于本月18日至21日通过线上平台Zoom进行四场播映，已吸引约1200名中学生通过所在学校报名。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 放逐与追逐 华文文学 戏剧 推广华文学习委员会 谢裕民 韩雪卿 “虎油”演习成功举行 彰显新美陆军合作无间 通过司法审查老百姓可告官府？