新大杨邦孝法学院院长吴亦涵教授 年近不惑法律精英率团队育英才 订户 来自 / 联合早报 文 / 傅丽云 摄影 / 施策文 发布 / 2021年5月16日 5:00 AM 吴亦涵教授说得一口流利华语。他35岁出任法学院院长时，也是新加坡管理大学有史以来最年轻的院长。为纪念已故前大法官杨邦孝的司法贡献，新大法学院上月11日起易名为“杨邦孝法学院”。（施策文摄） 字体大小: 小 中 大 今年1月受委为高级律师、四年前以35岁之龄出任新加坡管理大学杨邦孝法学院（前称新大法学院）院长的吴亦涵教授，是新大历来最年轻的院长。谦和有礼的吴亦涵，在本期《人物面对面》中分享领导法学院的挑战、对法学院的期望和排名看法、筛选修读法律学生的考量，以及鲜为人知的观星嗜好。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人物面对面 吴亦涵 新加坡管理大学 手拿口罩不戴还呛安全大使 无罩妇是前女军官 打烊后闻异响以为进贼 摊主惊见五米巨蟒 咖啡店厕所内蠕动