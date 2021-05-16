新大杨邦孝法学院院长吴亦涵教授 年近不惑法律精英率团队育英才

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来自 / 联合早报

文 /
傅丽云

摄影 /
施策文

发布 / 2021年5月16日 5:00 AM

吴亦涵教授说得一口流利华语。他35岁出任法学院院长时，也是新加坡管理大学有史以来最年轻的院长。为纪念已故前大法官杨邦孝的司法贡献，新大法学院上月11日起易名为“杨邦孝法学院”。（施策文摄）
吴亦涵教授说得一口流利华语。他35岁出任法学院院长时，也是新加坡管理大学有史以来最年轻的院长。为纪念已故前大法官杨邦孝的司法贡献，新大法学院上月11日起易名为“杨邦孝法学院”。（施策文摄）

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今年1月受委为高级律师、四年前以35岁之龄出任新加坡管理大学杨邦孝法学院（前称新大法学院）院长的吴亦涵教授，是新大历来最年轻的院长。谦和有礼的吴亦涵，在本期《人物面对面》中分享领导法学院的挑战、对法学院的期望和排名看法、筛选修读法律学生的考量，以及鲜为人知的观星嗜好。

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