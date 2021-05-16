小贩中心“封桌” 禁堂食人潮减

我国从今天（5月16日）起进入高警戒解封第二阶段，并再次禁止堂食，小贩中心人潮锐减。有公众表示“食物打包回家后会冷掉”，还是倾向于现场用餐，但现阶段仍会遵守条例，打包回家吃。

《新明日报》连日报道，随着过去两周的感染群和病例增加，政府宣布再收紧防疫措施，从即日起到下个月13日，社交聚会人数从五人减至两人，餐饮也禁止堂食，只能打包。

记者今早9时到访位于大巴窑8巷第210座的小贩中心，发现以往热闹的场景已不再，取而代之的是一张张被贴纸封起的座位。

受访摊贩纷纷表示，小贩中心以早市为主，特别是在8点到10点的时间段，更是座无虚席。

不过，虽然今天是星期天，但据摊贩观察，人潮大幅减少，前来小贩中心的顾客明显大减。

黄女士（54岁，煮炒档头手）说，她虽然就住在附近，但平时喜欢在现场堂食。

“虽然我们能通知摊贩分开个别食材，但一些食物如面类，带回家后就冷了，而且会黏在一起，影响口感。因此，我喜欢在小贩中心里面堂食。不过，有了目前的收紧措施，我还是会遵守条例，只打包回家。”

住在东部的柯先生（68岁，生意人）也比较喜欢在现场享用热腾腾的餐饮。

“如果长期食用塑胶袋装的食物，恐怕对身体也不太好，所以我自备容器，为一家人打包。”

王先生（25岁，服饰店员）则表示，他一般上只会在特别节日和家人到外用餐，虽然目前不受影响，但若措施延续，也只能选择打包。

摊贩：生意跌五成

摊贩生意受影响，有者生意大跌五成。

素食摊贩许先生（68岁）受访时说，今早的人潮流动缓慢，如果和上周日相比，生意少了约30%。

“这里是老人区，所以我多数的顾客习惯在这里用餐和聊天。目前不能社交，也不可堂食，他们干脆就不来了。”

卤面摊摊贩陈女士（46岁）则指出，她主要的顾客群大多都是堂食，较少人打包。

“如果把卤面的汤和面分开，到家后面就糊了。若一起放，面会膨胀，两者都影响口感，因此选择在这里用餐的人较多，所以我的生意至少下跌了50%。”

另一饮水摊业者则指出，少了堂食公众，买水的人也自然减少。

完整报道，请翻阅2021年5月16日的《新明日报》。