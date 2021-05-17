所有学校周三起居家学习 补习和增益课程中心活动须转线上

刚上任的教育部长陈振声说，政府认为接下来有必要大幅减少人们的活动与往来，因此决定全面实施居家学习。尽管科学界仍在确定各变异株的特征，但据目前观察，有更多年幼儿童感染冠病，因此教育部须采取必要预防措施，保障学生安全。

我国更多学童感染变种冠病病毒，为了减少人与人的接触和预防大型感染群，全国中小学、初级学院与励仁高中，以及特别学校将从星期三（19日）起全面实施居家学习，直到第二学期于本月28日结束。

抗疫跨部门工作小组昨晚（5月16日）7时召开记者会宣布这项消息。记者会由刚上任的卫生部长王乙康和教育部长陈振声主持，另两名抗疫小组联合主席——贸工部长颜金勇和财政部长黄循财则没有出席。

我国昨天新增38起社区病例，其中17起暂无关联。陈振声说，政府密切关注社区病例激增的情况，认为接下来有必要大幅减少人们的活动与往来，因此决定全面实施居家学习。

他也指出，尽管科学界仍在确定各变异株的特征，但据目前观察，有更多年幼儿童感染冠病，因此教育部须采取必要预防措施保障学生安全。

陈振声解释，之所以从星期三起全面实施居家学习，而不是立即生效，是因为教师需要时间准备以及同学生和家长沟通，家长也需要时间为孩子寻找其他托管安排。他也说，出现冠病病例的学校，都已经改为居家学习。

卫生部长王乙康也强调，确诊学生都是在校外染病，尚无证据显示病毒已在校园内传播。

根据教育部文告，学前教育中心和学生托管中心将照常运作。但当局提醒，居家办公已是默认模式，因此鼓励父母尽可能让孩子待在家中。

学校仍会开放给有需要的学生回校学习。从事必要服务行业的父母，或临时无法做出其他托管安排的父母，可向孩子就读的小学寻求帮助。

6月学校假期期间，学校将允许毕业班学生在需要时分小组返校。O水准和A水准会考年中母语考试也会按计划进行，并实施严格的安全管理措施。

高等学府方面，则尽可能将更多课程转为线上授课，除了必须实体参与的实验课、实践课和毕业项目，这些活动将继续在遵守安全管理措施的前提下进行。

我国昨天进入高警戒解封第二阶段，直到6月13日。教育部在文告中说，补习中心和增益课程中心的活动，这期间也须转为线上进行，直到高警戒解封第二阶段结束或教育部另行通知。中心如果无法线上授课，则须暂停所有教学活动。

补习中心Learning Point近日出现感染群，多名小学生因此染病。

黄循财：必要时调整各领域援助计划

此外，针对何时批准让16岁以下的未成年人接种，王乙康说，辉瑞（Pfizer）已为12岁至15岁的儿童进行额外临床试验并提交数据。卫生部因此有意为该群体接种疫苗，也将与教育部密切合作制定计划。

一些国家如美国已批准为12岁或以上的孩童接种辉瑞—BioNTech疫苗。

另一方面，黄循财昨天在个人面簿发文说，收紧防疫措施是必要的，政府也了解这些限制措施将影响工作和生计。

“因此，财政部早前已同文化、社区及青年部合作，为艺术和体育领域提供援助措施。我们也在上周五（14日）宣布为餐饮业提供针对性援助措施。”

在不准堂食的一个月期间，餐饮业每名本地员工月薪中的首4600元可获50％的雇佣补贴。政府机构属下小贩中心和咖啡店租户也免付一个月租金。

黄循财说，本地疫情仍非常多变，政府将根据最新的公共卫生情况检讨和更新措施，并在必要时调整为各领域提供的援助计划。

接下来几周将非常关键，他呼吁国人尽量待在家中，必要时才出门。