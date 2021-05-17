70人在三非法经营娱乐场所违例群聚被调查

在工业单位、洋房私宅和办公室改装的非法经营娱乐场所玩乐，70人上周五违例群聚被警方调查。

警方昨天发文告说，共有70人因违反冠病19（临时措施）（管制令）条例，正在接受警方调查。

这次被取缔的三个地点分别是位于加基武吉路（Kaki Bukit Road）工业大楼内的一个单位、位于武吉知马一带青木道（Greenwood Avenue）的一栋洋房、以及位于惹兰红山（Jalan Bukit Merah）的一个办公室。