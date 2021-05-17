70人在三非法经营娱乐场所违例群聚被调查 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗妙婷 发布 / 2021年5月17日 5:00 AM 惹兰红山工业区的一个办公室，变成了喝酒狂欢的娱乐场所。（新加坡警察部队提供） 字体大小: 小 中 大 在工业单位、洋房私宅和办公室改装的非法经营娱乐场所玩乐，70人上周五违例群聚被警方调查。警方昨天发文告说，共有70人因违反冠病19（临时措施）（管制令）条例，正在接受警方调查。这次被取缔的三个地点分别是位于加基武吉路（Kaki Bukit Road）工业大楼内的一个单位、位于武吉知马一带青木道（Greenwood Avenue）的一栋洋房、以及位于惹兰红山（Jalan Bukit Merah）的一个办公室。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 娱乐场所 冠状病毒19 临时措施 管制令 唱歌 喝酒 老“伴”义工 海内外作家连线做客 结合文学节新加坡书展月底线上登场