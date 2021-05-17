B1617变种毒株对儿童影响似乎较大 但未出现重症情况

卫生部长王乙康指出，一旦有学生确诊，就算是校外感染，教育部也会迅速采取行动为整所学校进行冠病检测，以及让学生转为在家学习；这是考虑到B1617毒株的特性所采取的预防措施。

B1617冠病变种毒株似乎对儿童的影响比较大，促使教育部采取比去年更谨慎的态度应对，目前染病学童虽然有一些出现了症状，但没有一个属于重症。

刚就任联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康，以及教育部长陈振声昨天（5月16日）傍晚在记者会上，针对这一“双变种”毒株比过去的病毒更容易感染儿童的观察发表意见。

一有病例迅速为全校检测 应对方式已和去年不同

王乙康指出，一旦有学生确诊，就算是校外感染，教育部也会迅速采取行动为整所学校进行冠病检测，以及让学生转为在家学习；这是考虑到B1617毒株的特性所采取的预防措施。

他在记者会开始之前曾与卫生部医药服务总监麦锡威副教授通话，对方提及B1617毒株似乎对儿童的影响更为显著。“因此你可以注意到，学校此番的应对方式和去年相比有所不同。”

陈振声则指出，虽然目前染病的学童没有出现重症，但局势仍然令人担忧。

他也强调，目前还没有疫情在学校传播的确凿证据，但现阶段绝对不能自满，当局须拥有不同的防疫措施选项，才能保证民众能在这个冠病还在传播的世界中学习和生活。

他说，学生长期在家学习具有一定的局限性，在可能的情况下，教育部会尽量为学生提供面对面的授课，这就须要采取一系列防疫措施，包括为更年轻的群体进行疫苗接种，以及通过更快的检测方式，迅速围堵疫情的传播。

辉瑞申请让12岁以上者接种疫苗

陈振声指出，辉瑞目前已经向我国提交允许12岁以上的群体接种疫苗的申请，教育部和卫生部将紧密合作，在疫苗供应足够以及获得批准之后，制定年轻群体的疫苗接种计划。

辉瑞疫苗目前只获允许在16岁及以上群体中使用。王乙康昨天也补充说，疫苗并不是对儿童不安全，而是辉瑞的早期临床试验中并没有足够的12岁至15岁年轻人参与。随着辉瑞对这一群体进行更多测试，美国食品与药物管理局已经紧急批准12岁至15岁群体施打辉瑞疫苗。

陈振声也说，如果在校园内的案例仍然比较零星，当局还是可以采用更具针对性的措施来阻断疫情在受影响学校的传播，同时允许其他学校继续如常运作。

他说：“我们将在必要时重新审视我们的计划，但教育部的根本目标是确保学生和教育工作者的安全，并让父母放心地将子女送到学校上课。我们将结合不同的防疫方式，确保学生将继续在安全的环境中学习。”

各校已累积经验并不时演练

陈振声也强调，教育部并不是突然让学生在家学习，自从去年开始，各校就已经累积了相关经验，并不时进行演练，让在家学习和面对面学习两种模式相互结合。

他说：“我们了解可能会遇到须迅速改为在家学习的状况，因此课程和器材都得准备好。”