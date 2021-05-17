避免活动前做检测 宗教场所实体集会多数只准50人入场 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年5月17日 5:00 AM 卫理公会大巴窑英文堂昨天继续举行实体崇拜活动，但只在圣殿开放一个区，允许最多50人入场。该教会昨天起也暂停现场唱诵歌乐活动，改而播放预录的圣歌。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 高警戒解封第二阶段措施昨天开始实施，选择继续举行实体集会的宗教场所，多数只允许最多50人入场，不少宗教场所将集会改为线上举办。抗疫跨部门工作小组上周五宣布进一步收紧防疫措施，宗教集会等大型活动的人数顶限从250人减至100人。出席者若超过50人，须在活动前接受冠病检测。此前，集会人数若超过100人，才须提前接受检测。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 宗教场所 收紧防疫措施 老“伴”义工 海内外作家连线做客 结合文学节新加坡书展月底线上登场