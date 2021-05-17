避免活动前做检测 宗教场所实体集会多数只准50人入场

高警戒解封第二阶段措施昨天开始实施，选择继续举行实体集会的宗教场所，多数只允许最多50人入场，不少宗教场所将集会改为线上举办。

抗疫跨部门工作小组上周五宣布进一步收紧防疫措施，宗教集会等大型活动的人数顶限从250人减至100人。出席者若超过50人，须在活动前接受冠病检测。此前，集会人数若超过100人，才须提前接受检测。