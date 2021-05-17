看时代变迁下女性面貌 麦波申区虚拟艺术展庆新加坡女性年

配合欢庆新加坡女性年，人民行动党麦波申支部举办虚拟艺术展，记录本地女性的各种人生历程、贡献与志向。

麦波申区议员陈佩玲昨天上午10时在个人面簿进行直播，为这个以三维影像呈现的展览，举行揭幕仪式。展览的协作伙伴是人民行动党社区基金会（PCF）麦波申支部。

展览名为“时代变迁下的女性”（Women Through the Generations），展出120幅幼稚园学童的画作，描绘他们眼中的女性形象。