看时代变迁下女性面貌 麦波申区虚拟艺术展庆新加坡女性年

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来自 / 联合早报

文 /
杨浚鑫

发布 / 2021年5月17日 5:00 AM

20名麦波申居民为这个虚拟艺术展贡献了她们从小到大的照片，分享人生故事。（人民行动党麦波申支部提供）
20名麦波申居民为这个虚拟艺术展贡献了她们从小到大的照片，分享人生故事。（人民行动党麦波申支部提供）

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配合欢庆新加坡女性年，人民行动党麦波申支部举办虚拟艺术展，记录本地女性的各种人生历程、贡献与志向。

麦波申区议员陈佩玲昨天上午10时在个人面簿进行直播，为这个以三维影像呈现的展览，举行揭幕仪式。展览的协作伙伴是人民行动党社区基金会（PCF）麦波申支部。

展览名为“时代变迁下的女性”（Women Through the Generations），展出120幅幼稚园学童的画作，描绘他们眼中的女性形象。

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