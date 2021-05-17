看时代变迁下女性面貌 麦波申区虚拟艺术展庆新加坡女性年 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨浚鑫 发布 / 2021年5月17日 5:00 AM 20名麦波申居民为这个虚拟艺术展贡献了她们从小到大的照片，分享人生故事。（人民行动党麦波申支部提供） 字体大小: 小 中 大 配合欢庆新加坡女性年，人民行动党麦波申支部举办虚拟艺术展，记录本地女性的各种人生历程、贡献与志向。麦波申区议员陈佩玲昨天上午10时在个人面簿进行直播，为这个以三维影像呈现的展览，举行揭幕仪式。展览的协作伙伴是人民行动党社区基金会（PCF）麦波申支部。展览名为“时代变迁下的女性”（Women Through the Generations），展出120幅幼稚园学童的画作，描绘他们眼中的女性形象。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人民行动党麦波申支部 陈佩玲 欢庆新加坡女性年 老“伴”义工 海内外作家连线做客 结合文学节新加坡书展月底线上登场