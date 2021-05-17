《小小拇指》华语儿歌创作表演比赛开放报名

朗朗上口的儿歌易于诵读，除了启蒙幼儿的语言能力，广泛的题材也帮助他们认识周围世界。为了带动本地儿歌的创作，让幼儿通过趣味儿歌接触华语华文，第六届《小小拇指》“华语儿歌创作表演比赛”即日起邀请对儿歌创作有兴趣的公众报名参加。

今年的比赛以“我爱我家 我爱邻里”和“交通工具”为主题。孩子们每天和家人在一起，与邻居常碰面，通过儿歌让孩子学习如何与父母、兄弟姐妹、祖父母和身边的邻里友好相处，友善待人。迈出家门，走入邻里，就有许多便利的生活设施如超市、诊所、游乐场、公园等。把身边事物写入儿歌，帮助孩子认识自己的生活环境，也培养他们爱护环境的意识。

此外，新加坡有着各种便利的交通工具，认识交通工具，培养交通安全意识，也是幼儿们须要了解的生活常识。

比赛分初赛和决赛，评审将选出12首儿歌入围决赛。入围决赛的儿歌将以视频呈现。比赛也增设网络人气奖，让公众投选他们心仪的儿歌。

凡年龄在18岁以上的新加坡公民、永久居民及持有工作证和学生证者均可参赛，一人最多提交三份作品。每篇作品限70字，作品对象是三岁至六岁学前儿童。

有意参赛者可上网http://bit.ly/nurseryrhyme_2021regulation查看比赛章程，并于6月21日（星期一）前通过链接http://bit.ly/nurseryrhyme_2021，网上呈交作品。

决赛成绩和颁奖礼将于9月25日（星期六）在线上举行。若对比赛有任何询问，可拨电63191269或电邮TUL@sph.com.sg。

首三奖作者各可获现金600元、400元、300元和奖杯一座，另九名优胜奖得主各可获100元现金及奖杯一座，两个特别表扬奖各获150元现金及奖杯一座，一个网络人气奖获得150元现金和奖杯一座。

《小小拇指》是新加坡报业控股华文媒体集团属下的学生报之一，面向幼稚园学生。这份刊物获得李光耀双语基金赞助，免费分发给3万多名幼稚园一年级和二年级学生。

听讲座学习创作有趣儿歌

为了让学前教师更好地掌握儿歌创作的方法和技巧，《小小拇指》也将在5月29日（星期六）下午2时至3时举办儿歌创作讲座——《和你说儿歌》。主讲人为新加坡新跃社科大学学前华文教育学士学位课程主任、新跃华文学术中心学前方向教育专业硕士课程主任陈如意博士。陈博士认为适当运用儿歌创作策略，符合幼儿的审美趣味，才能博得幼儿认同。

她说：“切勿以成人的思维和套路生拼硬凑，喊口号的儿歌难以得到幼儿的青睐。”

有意参加讲座的幼教老师可以通过tulj-seminar.sphevents.com.sg报名。