能说流利福建话的退休夫妻档苏孝民和周茉莉，透过乐龄援助计划成为一名75岁老妇的友伴。

身份证上只有洋名Molly Chew的周茉莉（70岁，译音，右）和丈夫苏孝民（69岁）都不谙华语，他们的日常用语主要是英语，也说得一口流利的福建话。

三年前，两人接受体检时，了解到主办方新加坡红十字会在招募能说流利福建话的义工，欣然答应加入。

于是，这对退休夫妻档透过乐龄援助（ElderAid）计划，成为一名75岁老妇的友伴。

或许是因为年龄相近，两人透过定期做家访和打电话同老妇聊天，以及一起到滨海湾花园和圣淘沙等景点观光，很快就和老妇建立起一定的信任关系。

某天清晨5时许，周茉莉突然接到这名老妇的来电，得知对方身体不适，呕吐连连。当时苏孝民因早前动手术后脚部受感染，正住院留医。但周茉莉并未多想，急忙赶到老妇家里。老妇疑似食物中毒，周茉莉便煮了燕麦给她喝，但她仍是无法下咽。

眼见情况未有好转，周茉莉马上把老妇载到附近的诊所看病。所幸医生为老妇治疗后病情稳定下来，她的女婿之后也赶来照顾她，周茉莉这才放心离开。

事隔半年回想起这件事，周茉莉受访时说，虽然当时天未亮就接到电话，但她并未考虑太多，只是想着她的陪伴能给予老妇慰藉。

“我的第一直觉就是有人得在她身旁，让她觉得安心。”

对夫妻俩来说，成为乐龄义工不仅是对活到老，学到老的身体力行，也是放下所学（unlearn）和重新学习（relearn）的过程。

苏孝民分享说：“在不断与他人接触的过程中，我们也能够审视习以为常的事情，看看别人现在有哪些不同的做法，让自己能够与时并进。”