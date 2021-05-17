海内外作家连线做客 结合文学节新加坡书展月底线上登场

以“新视野”为主题的第36届新加坡书展将结合《联合早报》第二届文学节，5月29日至6月6日在线上举行。香港作家马家辉、台湾作家骆以军和衣若芬、中国诗人黄灿然，以及新加坡的亚非言等将在活动中与读者见面。

即将在本月底登场的新加坡书展延续去年的线上模式，并且将同《联合早报》文学节“双剑合璧”，邀请更多本地及海外作家线上做客，连同书商带来上千家出版社的好书供选购，本届活动希望为爱书之人开阔新视野。

以“新视野”为主题的第36届新加坡书展将结合《联合早报》第二届文学节，于5月29日至6月6日在线上举行。

为期九天的活动请来多名作家线上开讲。参与文学节线上节目的嘉宾包括香港作家马家辉、台湾作家骆以军和衣若芬、中国诗人黄灿然、以及新加坡写作人兼剧作家亚非言（Alfian Sa’at）等。文学节也将主办三场分享会，纪念已故本地作家与文化奖得主英培安。

《谁来开门》直播带读者进入名人居家与工作空间

书展的《作家会客室》直播节目也请来多位作家与读者对谈，包括新加坡作家梁文福、叶孝忠、绘本作家阿果、前资深外交官马凯硕（Kishore Mahbubani）、企业家洪启强，以及台湾作家刘轩。

书展每天还将呈献儿童故事时段、名人直播访谈等性质多元的中英文线上节目。

国家图书馆职员和义工每天早上会在线上讲中英文故事给小朋友听。中午直播节目《谁来开门》则邀请名人来分享好书，并也让公众一窥他们居家办公的私人空间，受邀嘉宾包括台湾得奖导演彭文淳、走红中国娱乐圈的本地美少女李凯馨、本地艺人张智扬和赵彩菱、美食博客Miss Tam Chiak等。

网购上千家出版社中英文书

10多家书商将齐聚华文媒体集团电子服务平台ZShop集品店，以高达35％折扣的优惠价销售逾1000家出版社的中英文书籍。

书展每天将在面簿专页发出200张价值5元的购书券，让公众领取，以便到ZShop购书。领取购书券的链接会在每天中午及傍晚的节目中公布，先到先得。

新加坡书展是由新加坡报业控股华文媒体集团主办。活动今年原本要以线上线下的模式举行，鉴于近日本地疫情再度升温，最后改为纯线上模式。

新加坡书展筹委会主席、华文媒体集团营运总编辑罗文燕说：“无论线上或线下，希望这次书展和文学节所呈献的节目和内容，能为各年龄层的国人带来新视野，让读者从文字中汲取养分，感受阅读的温度。”

早报文学节工委会主席、华文媒体集团新闻中心副总编辑兼副刊主任胡文雁说，早报文学节希望通过不同文学课题的探讨，展现文学生命和思想活力。

“尤其在疫情当下，文学的阅读，更是一种生命的关照和思考，而且读书，能让人精神安宁，内心强大，是抗疫良药。这次文学节和书展一起举行，把作家写作与读者阅读的关系更紧密联系在一起，也是必然的归宿。”

新加坡书展暨早报文学节的节目每天将通过书展专网（singaporebookfair.sg）播出，主要的讲座也会通过zaobao.sg、《联合晚报》《新明日报》及书展的面簿专页（facebook.com/sgbookfair）直播。