口罩戴戴脱脱被提醒 粗话嫂狂骂男子

“粗话嫂”搭巴士到商场，一路脱脱戴戴且都没戴好口罩，进入商场后更摘下口罩，男子好意提醒，却遭狂骂。

这起事件发生在前日（15日）晚上9时许，地点是中峇鲁广场。根据网上流传的视频，身穿花衣的阿嫂在商场内没戴口罩，一名男子上前劝告。

长约27秒的视频，面对男子规劝，阿嫂非但不听，还瞬间失控，对男子大吼大叫并爆粗口，喊道“滚开啦！你神经病！”随后，她进入电梯才戴上口罩。

《新明日报》记者联系到拍摄视频的男子曾良德（49岁，健身教练）。他受访时透露，当天晚上9时20分搭巴士到中峇鲁广场时，遇上了这名阿嫂，并注意到她没有戴好口罩。“她和我一样在中峇鲁广场下车，进商场时她就将口罩戴好，可是一进去后便摘下，在商场内四处走。”

曾良德表示，当时已是晚上9时30分，阿嫂肆无忌惮，因此决定好心提醒。

“我给予劝告后，她有些不甘愿，不过还是戴上口罩，但没走几步就开始骂我。我转头发现她又把口罩摘下来，于是又去提醒她，她竟说口罩掉地上。之后，她便失控，用脏话骂我。”

随后，阿嫂进入电梯离开。

曾良德透露，原本电梯内的一对夫妇见阿嫂没戴口罩也被吓到，立即走了出来。他指出，这名阿嫂神智清楚，知道进商场和超市时要戴上口罩。“进入高警戒解封第二阶段时，大家都要注意安全。”

完整报道，请翻阅2021年5月17日的《新明日报》。