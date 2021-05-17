六旬嫲申诉：邻居杂物堆走廊 害我房子卖不出

邻居杂物堆成山，倒下就成“垃圾海”！六旬嫲申诉，邻居疑有囤积癖，害她四次卖房都告吹，买家连门都还没进，一看到走廊杂物就打退堂鼓，她无奈叫房屋经纪“别忙了”。

住在盛港河谷弯第150座组屋的居民莎莉法（Shariffah Rahma，62岁）告诉记者，对门的邻居10多年搬来后，就开始囤积杂物。一开始邻居的东西只堆在家里，后来开始占用走廊，东西越堆越多，令周围邻居都苦不堪言。

她说这个40来岁的阿叔几乎什么杂物都会带回家，纸皮瓶罐、旧衣物、废弃的脚踏车零件等出现在组屋邻里的杂物，只要搬得起、扛得动的，他都会搬上楼囤积。

莎莉法说：“有时候走廊推起的杂物倒下，我们门口立刻就成了垃圾池，连门都打不开，要出门就得硬生生在垃圾堆中‘开辟’一条路！”

另一次，门口不知何故被撒了菜油一类的不明液体，莎莉法回家时没注意差点摔倒。

她说：“这事大约发生在一年前左右，我真的觉得太过分了，气得立刻报警，结果警察来了也差点摔倒。”

莎莉法曾经萌生卖房的念头，她让房地产经纪带买家来看房，谁知买家在走廊看见门外的杂物堆，就立即打了退堂鼓。

她说：“他们连我家门都没进！我解释这是邻居的东西，但他们立刻掉头就走。同样的事情发生了四次，我都不好意思了，就让房屋经纪别忙了。”

不过她也指出，阿叔大约每个月会把杂物清理一次，然后再开始囤积，周而复始乐此不疲。

一次她看见门外乱糟糟，拿出抹布清理，阿叔也赶紧拿抹布一起擦被弄脏的墙壁。

阿叔妻：爱收物品 劝他不听

妻子称曾劝过他，但阿叔不愿听，仍我行我素。

记者走访事发地点，确实可见走廊上还算整齐地摆着两堆杂物，包括纸皮和空了的洗衣液瓶子等。阿叔住的是一个四房式单位，透过窗户也可见，单位内的杂物已经摆满至天花板。

阿叔的妻子陈女士（40岁）应门时说，阿叔其实有工作，下班后就喜欢收集这些东西，也不知作何用处。

她说：“他曾经去看过心理医生，我也曾经劝过他不要收那么多东西，不过他不肯听。我生气也没用，只是气坏自己罢了。”

完整报道，请翻阅2021年5月17日的《联合晚报》。