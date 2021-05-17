名字手机号被张贴 女硕士被当“卖淫女” 订户 来自 / 联合晚报 文 / 陈昱嘉 摄影 / 唐家鸿 发布 / 2021年5月17日 3:12 PM 珍妮发现自己的名字和手机号码被人到处乱贴，气得报警。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 陌生男子频来电，开口就是一句“多少钱”，女硕士原以为是诈骗简讯，直到来电者再问“几时可以约见”，她才知道自己的名字和手机号码已被公开，自己被人当成了卖淫女。不愿具名的女硕士珍妮（30岁，专业人士，化名）日前联络《联合晚报》，道出整件事情的来龙去脉。珍妮说，她从今年4月初开始接获陌生人的简讯，发简讯的人清一色是男人，大多数都在问她“多少钱”。她起初以为对方发错号码，或是诈骗集团或贷款公司发来的简讯，因此没多想。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 硕士 简讯 一年来分隔新马 一家四口终团圆 女DJ：女佣履行居家通知第三天就获准开工 冠病检测竟呈阳