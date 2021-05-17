名字手机号被张贴 女硕士被当“卖淫女”

陌生男子频来电，开口就是一句“多少钱”，女硕士原以为是诈骗简讯，直到来电者再问“几时可以约见”，她才知道自己的名字和手机号码已被公开，自己被人当成了卖淫女。

不愿具名的女硕士珍妮（30岁，专业人士，化名）日前联络《联合晚报》，道出整件事情的来龙去脉。

珍妮说，她从今年4月初开始接获陌生人的简讯，发简讯的人清一色是男人，大多数都在问她“多少钱”。她起初以为对方发错号码，或是诈骗集团或贷款公司发来的简讯，因此没多想。