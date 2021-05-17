名字手机号被张贴 女硕士被当“卖淫女”

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来自 / 联合晚报

文 /
陈昱嘉

摄影 /
​​​​​​​唐家鸿

发布 / 2021年5月17日 3:12 PM

珍妮发现自己的名字和手机号码被人到处乱贴，气得报警。（唐家鸿摄）
珍妮发现自己的名字和手机号码被人到处乱贴，气得报警。（唐家鸿摄）

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陌生男子频来电，开口就是一句“多少钱”，女硕士原以为是诈骗简讯，直到来电者再问“几时可以约见”，她才知道自己的名字和手机号码已被公开，自己被人当成了卖淫女。

不愿具名的女硕士珍妮（30岁，专业人士，化名）日前联络《联合晚报》，道出整件事情的来龙去脉。

珍妮说，她从今年4月初开始接获陌生人的简讯，发简讯的人清一色是男人，大多数都在问她“多少钱”。她起初以为对方发错号码，或是诈骗集团或贷款公司发来的简讯，因此没多想。

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