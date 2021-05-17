组屋走廊打麻将 无视疫情不戴口罩

疫情吃紧，麻将照样打！后港一户人家，被指不顾疫情，多次邀请至少三个朋友上门，四人还大剌剌在家门外的组屋电梯间“开台”打麻将，全程播放音乐，而且没戴口罩，居民报警处理。

有居民日前向《联合晚报》申诉，指最近一次走廊“无罩开台”事件，发生在5月13日上午，也就是“高警戒解封第二阶段”生效前；地点是后港10道第512座组屋。

居民指该座组屋某层楼的电梯外，有人三不五时在公共走廊上打麻将，麻将噪音扰人清幽，且参与者都不戴口罩，引起居民对于冠病传播风险的担忧。

记者大前天中午12时左右到上述组屋了解情况，人还没走到有关楼梯口，就先听到噼里啪啦的麻将声响。记者循着声响出处走去，果然发现四名没戴口罩的男女正在电梯外的公共走廊上打麻将，现场还在播放着流行歌曲。

一名陈姓居民告诉《联合晚报》，在走廊上打麻将的单位住着一家三口人，他们在走廊上打麻将已经不是第一次。

该居民说：“在疫情暴发前，他们几乎每个星期天或公共假日都会在走廊上打麻将，他们在疫情期间虽然减少打麻将的次数，但这样的行为还是让人担忧的。”

另一名不愿透露姓名的居民则告诉《联合晚报》，打麻将会持续到晚上10时左右，断断续续的麻将声响已经干扰到居民。

还有一名邻居说，他多次看到有人在走廊上打麻将，发现当中只有一人是熟脸孔，其余三人不住该处。“疫情期间我们都尽量不出门保护自己，但该邻居却将朋友带过来打麻将，而且不戴口罩，完全不把疫情当一回事。”

完整报道，请翻阅2021年5月17日的《联合晚报》。