新港航空泡泡再展延 下月13日前检讨重启日期

我国无关联社区冠病病例一再攀升，新加坡和香港的“航空泡泡”计划再度延后。双方会在我国的高警戒解封第二阶段结束前再检讨重启日期。

交通部昨天（5月17日）发文告说，交通部长易华仁昨早和香港商务及经发局局长邱腾华举行会议，商讨航空泡泡计划事宜。鉴于新加坡的疫情发展，两人同意推迟定于本月26日起飞的航空泡泡航班。

文告指，新港两地坚决致力于安全落实航空泡泡计划，不过，由于新加坡的无关联社区病例近期增加，无法达到启动航空泡泡计划的要求。为保护新港旅客和公众的健康，新加坡和香港同意让计划延期。

双方会密切关注两地的公共卫生情况，并在新加坡高警戒解封第二阶段防疫期结束前，再检讨航空泡泡启动日期。新加坡前天（16日）起收紧防疫措施至6月13日。

旅客还是可以搭乘非“航空泡泡”计划的航班往返新港，但得遵守两地的边境管制措施和卫生规定。例如，从香港返新的新加坡居民抵境后，须履行七天的居家通知。航空公司也将联络受影响乘客，给予所需援助。

新加坡和香港原定去年11月22日启动航空泡泡，让旅客无须隔离，就可往返两地。但因香港疫情突现反弹，在启动前一天紧急喊停。新港“航空泡泡”条例经修改和加强后，双方上个月宣布，定于5月26日重启计划。

根据新协定，一旦新加坡或香港在七天内，平均每天出现超过五起本土无关联病例（客工宿舍病例除外），航空泡泡计划就会暂停至少14天。

由于前天和昨天的本土无关联病例分别激增至17起和11起，截至昨天，新加坡过去七天，平均每天出现六起本土无关联病例，已超出协定标准。

易华仁昨天在面簿贴文说，他和邱腾华都同意航空泡泡计划的重要性，但考虑到民众健康，推迟计划是他们须做出的艰难决定。新港会致力在情况允许时，安全启动计划。

“我知道很多人，不论是为了和家人团聚，或是其他个人或商业缘由，都期待能通过航空泡泡计划到香港，但希望你们能谅解疫情难以预料。我们的目标是保持警惕，保护我们前线员工和大家的健康。大家上下一心，我们可以也会克服难关。”

香港政府发言人昨天也提到，两地政府会继续密切留意双方疫情的发展，包括新加坡政府近日推出更为严谨的抗疫措施的成效。这段期间，双方会继续紧密沟通，互相通报相关的统计数据，密切审视发展，并在6月13日或之前宣布航空泡泡首趟航班的安排。