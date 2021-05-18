把握数码与绿色经济机遇等 五建议指引新加坡疫后“越战越勇”

领导未来经济理事会的副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰指出，报告建议非常具前瞻性。他也认为，如今疫情仍在肆虐，新加坡更应在艰难的环境中灵活地找到新定位，把握中长期经济机遇。

新加坡在冠病疫情后的复苏道路上必须充分把握数码与绿色机遇，使用电子商务技术为本地企业开通一个货品、服务与人才能自由流动的全球虚拟市场，也计划在下来四五年内转型成为区域的碳服务中心与碳排放交易枢纽。

本周将宣布成立新基础设施公司

为了推动可持续发展，在绿色经济中建立先行者优势，本地企业也将开始投入资源开发与碳交易相关的平台，包括在本周内宣布成立一家新的基础设施公司。

经过一年的咨询与检讨，汇集23名政府和不同行业领域代表的越战越勇工作小组（Emerging Stronger Taskforce）昨天（5月17日）发布报告，正式将五项建议提呈给政府未来经济理事会，协助推动我国下来的经济复苏与转型规划。

共有2000人参与这项工作，他们分别来自900多家机构与企业。

去年5月在病毒阻断措施期间成立的工作小组，也在118页的报告中勾勒出一项大愿景：拥有无限可能的新加坡（Virtually Unlimited Singapore）。

除了建议新加坡应扩大目前的“智慧国”愿景及发展成为区域碳服务中心之外，工作小组也认为，政府应支持已有一定规模的本地企业通过创新、国际化、收购与合并及人才发展，成为全球顶尖公司，并协助本地企业与海外企业建立合作关系，最终在东南亚打造一个单一数码市场。

越战越勇工作小组过去一年成立的九个群策群力行动联盟（Alliances for Action）虽然会在完成各自的任务后解散，这种新型合作模式将保留，并加以制度化。

未来经济理事会已接受建议。它将在制定新的产业转型蓝图2025的过程中，把报告内容纳入考量。

领导理事会的副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天在主持线上记者会时指出，报告建议非常具前瞻性。他也认为，如今疫情仍在肆虐，新加坡更应在艰难的环境中灵活地找到新定位，把握中长期经济机遇。

他说：“冠病疫情相信还会持续一段时间，关键是企业之间必须建立合作关系。我们看到冠病已逼迫着企业改变，许多企业也知道，如果不改变，它们就会被淘汰灭亡。”

王瑞杰也指出，他还未卸下财政部长前，已在与贸工部探讨如何简化一系列的融资方案，确保能有效地资助冠病后要推动的经济项目。“现任财政部长黄循财下来会宣布相关调整，但总体来说，我们有足够的资源去建设所需的新能力。”

联合领导工作小组的国家发展部长李智陞认为，因为冠病，可持续发展已成为许多国家发展的主基调，我国更必须采取迅速行动，在碳服务与交易领域建立先行者优势。

工作小组成员之一、星展集团总裁高博德（Piyush Gupta）透露，为推动这项建议，新加坡下来将成立一家新的基础设施公司，相关细节本周内宣布。

越战越勇工作小组在报告中点出，为达到2015年《巴黎协定》设定的减排目标，许多国家建立了碳交易系统，全球碳排放交易需求正迅速扩大。到了2050年，相关市场总交易量估计达2000亿美元（约2670亿新元）。