原定8月在我国举行 世界经济论坛特别年会取消 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 陈可扬 林慧敏 邓玮婷 刘智澎 发布 / 2021年5月18日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 世界经济论坛（WEF）取消原定8月中旬在新加坡举行的特别年会，新加坡贸工部表示理解在目前全球大流行病之际主办这样一个大型会议的挑战，而新加坡将继续与世界经济论坛和其他主要国际组织积极合作。世界经济论坛昨晚作出这个宣布时说，尽管新加坡政府给予了大力支持，但是近期旅行的不安全、疫苗推广的不同速度、围绕变种病毒的不确定性，诸多因素结合在一起，使它们难以将全球商界、政界和公民社会的领袖汇聚在一起，举办一场原定规模的全球盛会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 世界经济论坛 新加坡 贸工部 特别年会 大型国际会议 疫情影响 取消 国际组织 一年来分隔新马 一家四口终团圆 女DJ：女佣履行居家通知第三天就获准开工 冠病检测竟呈阳