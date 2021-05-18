原定8月在我国举行 世界经济论坛特别年会取消

世界经济论坛（WEF）取消原定8月中旬在新加坡举行的特别年会，新加坡贸工部表示理解在目前全球大流行病之际主办这样一个大型会议的挑战，而新加坡将继续与世界经济论坛和其他主要国际组织积极合作。

世界经济论坛昨晚作出这个宣布时说，尽管新加坡政府给予了大力支持，但是近期旅行的不安全、疫苗推广的不同速度、围绕变种病毒的不确定性，诸多因素结合在一起，使它们难以将全球商界、政界和公民社会的领袖汇聚在一起，举办一场原定规模的全球盛会。