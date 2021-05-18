20天没再出现无关联病例 陈笃生医院今天起逐步重开

陈笃生医院20天来没再出现新的无关联病例，医院今天上午开始逐步恢复接收病患，所有病患入院时须接受冠病拭子检测，住院时也须戴上手术口罩。

下来两周，院方将允许每名病患每天有一名预先注册的访客探病，最多只能逗留30分钟。访客须时刻戴着口罩，在病房内不准饮食。

陈笃生医院自上月28日起，采取多项管控措施围堵9D病房的冠病感染群，包括封锁确诊病患到过的病房、为所有医院职员和住院病患进行冠病检测、停止接收病患和禁止访客探病。