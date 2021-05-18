20天没再出现无关联病例 陈笃生医院今天起逐步重开 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 陈渊庄 发布 / 2021年5月18日 5:00 AM 陈笃生医院今天上午恢复接收病患，所有病患入院时须接受冠病拭子检测，每名病患每天只允许一名预先注册的访客探病。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 陈笃生医院20天来没再出现新的无关联病例，医院今天上午开始逐步恢复接收病患，所有病患入院时须接受冠病拭子检测，住院时也须戴上手术口罩。下来两周，院方将允许每名病患每天有一名预先注册的访客探病，最多只能逗留30分钟。访客须时刻戴着口罩，在病房内不准饮食。陈笃生医院自上月28日起，采取多项管控措施围堵9D病房的冠病感染群，包括封锁确诊病患到过的病房、为所有医院职员和住院病患进行冠病检测、停止接收病患和禁止访客探病。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈笃生医院 冠状病毒19 一年来分隔新马 一家四口终团圆 女DJ：女佣履行居家通知第三天就获准开工 冠病检测竟呈阳