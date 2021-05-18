专家：疫苗有效性达七至九成 接种一剂也有足够保护

接种两剂冠病疫苗的间隔时间，可能会从目前的三至四周，拉长到六至八周，以便尽快让更多人接种至少一剂疫苗。受访专家指出，接种一剂疫苗可达七至九成的保护作用。

新加坡目前只批准使用辉瑞与莫德纳疫苗，前者接种两剂的间隔为三周，后者则是四周。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康前天在记者会上说，卫生部正在探讨第二阶段的疫苗接种策略，包括延长接种两剂疫苗的间隔时间，好让更多人能接种至少一剂疫苗。王乙康强调，政府会在不影响疫苗有效性的情况下，让多数人获得一定程度的保护。