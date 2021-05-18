专家：疫苗有效性达七至九成 接种一剂也有足够保护 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月18日 5:00 AM 新加坡目前只批准使用辉瑞与莫德纳疫苗，前者接种两剂的间隔为三周，后者则是四周。（海峡时报档案照片） 字体大小: 小 中 大 接种两剂冠病疫苗的间隔时间，可能会从目前的三至四周，拉长到六至八周，以便尽快让更多人接种至少一剂疫苗。受访专家指出，接种一剂疫苗可达七至九成的保护作用。新加坡目前只批准使用辉瑞与莫德纳疫苗，前者接种两剂的间隔为三周，后者则是四周。联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康前天在记者会上说，卫生部正在探讨第二阶段的疫苗接种策略，包括延长接种两剂疫苗的间隔时间，好让更多人能接种至少一剂疫苗。王乙康强调，政府会在不影响疫苗有效性的情况下，让多数人获得一定程度的保护。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 疫苗效能 王乙康 卫生部 一年来分隔新马 一家四口终团圆 女DJ：女佣履行居家通知第三天就获准开工 冠病检测竟呈阳