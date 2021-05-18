王瑞杰：国人不应有保护主义心态 组建最强核心队伍也须对外人开放

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来自 / 联合早报

文 /
黄伟曼

摄影 /
蔡家增

发布 / 2021年5月18日 5:00 AM

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（中）昨早主持越战越勇工作小组报告发布会，阐述我国要如何协助企业克服冠病带来的挑战。出席记者会的包括联合领导工作小组的国家发展部长李智陞（左）和新加坡国际港务集团总裁陈聪敏。（蔡家增摄）
副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（中）昨早主持越战越勇工作小组报告发布会，阐述我国要如何协助企业克服冠病带来的挑战。出席记者会的包括联合领导工作小组的国家发展部长李智陞（左）和新加坡国际港务集团总裁陈聪敏。（蔡家增摄）

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副总理王瑞杰指出，新加坡人生长在一个多元种族与宗教的社会，因此不能像其他地方的人一样，因太害怕失去工作而采取保护主义心态，阻止货物与服务流动，也不再接纳来自其他地方的人。

经济数码化加剧了“赢家通吃”的现象，我国要组织最强的队伍，就必须维持吸引外来人才的竞争力。

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