王瑞杰：国人不应有保护主义心态 组建最强核心队伍也须对外人开放

副总理王瑞杰指出，新加坡人生长在一个多元种族与宗教的社会，因此不能像其他地方的人一样，因太害怕失去工作而采取保护主义心态，阻止货物与服务流动，也不再接纳来自其他地方的人。

经济数码化加剧了“赢家通吃”的现象，我国要组织最强的队伍，就必须维持吸引外来人才的竞争力。