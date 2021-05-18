王瑞杰：国人不应有保护主义心态 组建最强核心队伍也须对外人开放 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄伟曼 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年5月18日 5:00 AM 副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（中）昨早主持越战越勇工作小组报告发布会，阐述我国要如何协助企业克服冠病带来的挑战。出席记者会的包括联合领导工作小组的国家发展部长李智陞（左）和新加坡国际港务集团总裁陈聪敏。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 副总理王瑞杰指出，新加坡人生长在一个多元种族与宗教的社会，因此不能像其他地方的人一样，因太害怕失去工作而采取保护主义心态，阻止货物与服务流动，也不再接纳来自其他地方的人。经济数码化加剧了“赢家通吃”的现象，我国要组织最强的队伍，就必须维持吸引外来人才的竞争力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 外来人才政策 冠状病毒19 越战越勇工作小组 新加坡核心 王瑞杰 一年来分隔新马 一家四口终团圆 女DJ：女佣履行居家通知第三天就获准开工 冠病检测竟呈阳