启用首日接待五组家庭 清心园至今接获17骨灰撒土申请

截至前天，国家环境局已收到17份骨灰撒土申请。配合最新的防疫规定，每组家庭最多只能有两人参与骨灰撒土仪式，殡葬和宗教人员除外。

本地首个永久骨灰撒土设施清心园昨天起正式启用，截至前天（5月16日），国家环境局已收到17份骨灰撒土申请，其中有五组家庭在启用首日便将亲人骨灰撒在这片长眠之地。

刘轩成（76岁，退休人士）是首批使用清心园设施的逝者家属之一。他的姐姐刘桐月上星期四（13日）因子宫肿瘤引发的癌症去世。

配合最新的防疫规定，每组家庭最多只能有两人参与骨灰撒土仪式，殡葬和宗教人员除外。刘轩成昨天在邻居苏月娟（68岁）的陪同下，先到万礼火化场领骨灰，然后在洪振茂生命礼仪团队的协助下，乘车到蔡厝港坟场内的清心园。

绵绵细雨中，刘轩成紧紧抱着装有姐姐骨灰的容器，在旁人搀扶下，缓步走到骨灰撒土区。撒骨灰前，他念着中英双语的悼词，作最后的道别，几度哽咽。

绿意环绕下，刘轩成站在行人径道，将姐姐的骨灰撒在撒土区的卵石上，再使用现场提供的洒水壶浇水，让骨灰渗入土壤。众人三鞠躬，再在专用花架上插上一束鲜花，以寄哀思。

刘轩成受访时说，他年幼时随母亲和姐姐从印度尼西亚苏门答腊来新加坡投靠父亲，却发现父亲另有家室。母亲20多年前过世后，双双单身且在本地无亲无故的姐弟相依为命，因此感情极好。

领取骨灰到撒土约一小时内完成

他说，由于“死亡”话题敏感，两人不曾谈论身后事。他原本计划为姐姐进行海葬，上周刚好看到清心园开放申请的新闻，于是决定将骨灰撒土。

“姐姐喜欢自然，这个公园环境很美。与海葬相比，她在这里有很多花花草草陪伴，也离我更近。我对这个设施非常满意，要谢谢提出这个想法的人。”

引导刘轩成完成骨灰撒土仪式的洪振茂生命策划师李丽芳（65岁）介绍，公司目前有三组客户选择在清心园启用第一周将骨灰撒土，既有刚过世的年长者，也有因迁坟而为长辈选择此处长眠的家属。领取骨灰和将骨灰撒土各约30分钟完成，整个流程简便流畅。

有了首日经验，李丽芳提出两点建议。“或许是下雨的关系，行人径道有些湿滑，家属可能会因心情关系，忘了脚下，出现滑倒情况。另外公共交通也可加强。”

清心园是一个开放给所有宗教信仰者使用的世俗设施，园内不允许进行任何的宗教仪式、燃烧香烛和祭品，或是留有任何纪念物品，以保持园内清洁与清幽。设施也仅供人类粉状骨灰撒土。

针对有公众提出，如何确保设施免受破坏且保持庄严神圣，环境局回复《联合早报》询问时指，清心园设有围墙，各入口处都装有闭路电视，也要求访客尊重园内规定。

“此外，骨灰撒土区也经过特别设计，园林绿化工人在进行常规的园林美化工作时，不会踩在骨灰撒土的土层上。”