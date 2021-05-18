吴雅仪两年前成为“终生为母”委员会创始员之一，积极在育儿方面做出贡献。她认为，为人母者须要先对自己的身份有明确认知，并了解她是为了什么而付出，这个非常重要。母亲身心要健康，家庭才会健康。

从家长工作坊参与者变成协调员，再进修成为主讲人，吴雅仪（左三）两年前成为“终生为母”委员会创始员之一，希望协助为人母者找到自己的身份，了解育儿过程中，她们不孤单。

今年58岁的吴雅仪是“终生为母”（Mums for Life）宣导主任，也是理工学院副讲师，育有四名年龄介于22岁至30岁的女儿，三年前也升任为外祖母。

她说，外头没有学院教导一个人怎么成为父母，她也是通过书籍和播客（podcast）等掌握育儿贴士。

“最小的女儿两岁半时，我参加了一个家长工作坊，想了解自己有没有做到位，是否具备为人母所需的知识。那时觉得工作坊非常有用，隔年便报名做协调员，希望和出席者分享自身经历。”

在那之后，吴雅仪积极在育儿方面做出贡献。她说，两年前，一班七个朋友开始谈论，既然有“终生为父”（Dads for Life）委员会，是否也是时候该有个“终生为母”委员会，性质又不和原有的家庭主妇小组、喂母乳妈妈小组等重叠。

吴雅仪表示，为人母者很常被冠上“万能妈妈”的头衔，但实际上，母亲们面对各种压力。常见情况包括须兼顾家庭和工作的母亲尽管为孩子做了最大努力，仍会觉得自己做得不够完美，进而对孩子产生愧疚感，或是把所有精力放在孩子而迷失了自我。

她庆幸自己在育儿过程中，得到丈夫、父母，家翁和家婆的支持，让她能兼顾家庭和工作，又不错失孩子的成长过程。吴雅仪说，一位母亲要是把所有精力都聚焦孩子上，长期没有照顾到自己的身心，便容易陷入无底洞。

“到时，她会难以从内心找到力量坚持下去。因此，为人母者须要先对自己的身份有明确认知，并了解她是为了什么而付出，这个非常重要。母亲身心要健康，家庭才会健康。”