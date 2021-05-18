好妈妈车祸逝世 捐三器官让五人重生

好妈妈遇车祸丢命，捐出肾脏、肝脏以及眼角膜，遗爱人间，五名等待器官移植的病人受惠，重获新生。

《新明日报》曾报道，52岁的好妈妈胡清琴于今年1月12日晚上8时28分在裕廊西园景路和永光路的交界处过马路时，被一辆罗厘撞飞昏迷，医生于14日下午宣布脑死，家人之后忍痛拔管。

胡清琴生前是名幼教老师，也是获奖的气球艺术师，离世后捐出眼角膜、肝和肾脏，遗爱人间。

死者小妹胡清丽（42岁，医疗人员）昨天通知《新明日报》，她日前接获全国器官移植组（National Organ Transplant Unit）的卡片，感谢姐姐的善行，让5名等待器官移植的病人受惠。

卡片中提到，胡清琴的两个肾脏分别拯救了一名27岁男子和一名47岁妇女；肝脏则让一名42岁母亲受惠。此外，她捐赠的两个眼角膜也让一名21岁和一名82岁的男子重见光明。

“胡清琴的善行让很多人受惠，重获新生，而这些受益者对她的感激是无法用言语形容的。我们也打从心底感谢她。”

胡清丽说，家人至今还没走出悲伤，自己每次想起姐姐，心里还是会很难过。不过，当他们收到卡片后，感到欣慰，也为受惠者感到开心。

“姐姐捐赠的器官能造福他人，让人延续生命，妈妈也欣慰。由于不是每个捐赠的器官都能找到合适的受益者，我也觉得姐姐很幸运，能帮到人。”

完整报道，请翻阅2021年5月18日的《新明日报》。