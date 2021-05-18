涉阻断措施期间拒戴口罩 前女军官不认罪下周面审

前女军官拒戴口罩有先例！多次被拍到“无罩”趴趴走的前女军官，原来也涉嫌在去年5月逛纽顿熟食中心时没戴口罩，她早前已经被控上法庭，但不认罪，有关案件将在来临的星期一开审。

《联合晚报》日前报道，星期六（15日）下午2时左右，一名53岁的妇女到滨海湾金沙商场的地下一层逛街时没戴口罩，安全距离大使上前提醒，她非但拒绝配合，还呛对方“你用什么身份命令我？”。

相关视频之后在面簿上疯传后引起公愤，网民过后大揭女子底细，指她原来曾是一名海军高级军官，曾任一艘军舰的舰长。

好些网民之后上传相关照片和视频，指她多次没戴口罩出现在商场，其中一段视频显示，该妇女曾在今年2月来到怡丰城（VivoCity），她当时同样没戴口罩；另一名网友也出示照片爆料，指她去年12月在中央广场（Central Mall）逛街时，也没戴口罩。

根据《联合晚报》掌握的文件，这名妇女其实在更早之前，就因为涉嫌没戴口罩上街而惹官司。

控状显示，被告潘秋玉被指去年5月8日晚上7时20分至8时，在缺乏理由的情况下，全程没戴口罩出现在纽顿熟食中心，她因此面对一项抵触冠病19（临时措施）法令2020的控状。

资料显示，被告表示不要认罪，这起案件将在来临星期一（24日）进行审讯。

抵触冠病19（临时措施）法令2020者，最高可被罚款1万元，或监禁6个月，或两者兼施。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年5月18日《联合晚报》。

